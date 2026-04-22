Nawrocki zdecydował ws. kolejnych ustaw. Leśkiewicz przekazał informację

Rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki podpisał w środę ustawę z dnia 13 marca 2026 roku o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (nr druku sejmowego 1651).

Zgodnie z nowelizacją ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, status osoby represjonowanej będzie mogła uzyskać także osoba, wobec której sąd dla nieletnich albo sąd rodzinny orzekł zastosowanie środków poprawczych lub wychowawczych za działalność opozycyjną w PRL.

twitter

Prezydent podpisał też ustawę z dnia 13 marca 2026 roku o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indonezji o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Warszawie dnia 19 września 2025 roku (nr druku sejmowego 2161).

Podpisana została również ustawa ustawa z dnia 13 marca 2026 roku o ratyfikacji poprawek do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 roku, przyjętych przez Zgromadzenie Państw–Stron Statutu w dniu 26 listopada 2015 roku (rezolucja nr ICC–ASP/14/Res.2), w dniu 14 grudnia 2017 roku (rezolucja nr ICC–ASP/16/Res.4) oraz w dniu 6 grudnia 2019 roku (rezolucja nr ICC–ASP/18/Res.5) (nr druku sejmowego 2164).

Poprawki poszerzają zakres możliwego rozstrzygania przez Trybunał w sprawach o prowadzone przez państwa działania wojenne.

Czytaj też:

Prezydent Nawrocki zdecydował o losie siedmiu ustaw. Co z reformą PIP?