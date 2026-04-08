"Szczerba, ty jesteś głupi, czy tylko takiego zgrywasz?". Rzecznik PiS nie wytrzymał

Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS i wiceprezes partii, powiedział w środę w RMF FM, że „jeśli mielibyśmy dwa lotniskowce i Donald Trump by nas poprosił o wysłanie, to jeden powinniśmy wysłać”.

Były szef MON zapytany, czy Polska powinna wesprzeć Donalda Trumpa w wojnie z Iranem, powiedział, że nie.

– Powinniśmy się skoncentrować na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tutaj w ramach współpracy ze Stanami Zjednoczonymi mamy dużo pracy, w odróżnieniu od Francuzów, Niemców czy Brytyjczyków – powiedział.

Mariusz Błaszczak ocenił, że „mamy w Polsce tendencję antyamerykańską”. – Rządzą Polską antyamerykańskie siły polityczne, które są proeuropejskie i proniemieckie. To oznacza próbę wypchnięcia Stanów Zjednoczonych z Europy – dodał.

Szczerba reaguje na słowa Błaszczaka

Na słowa byłego szefa MON zareagował europoseł KO Michał Szczerba. „Mamy dwie baterie sytemu Patriot, jedną oddałby?” – napisał na platformie X.

twitter

Rzecznik PiS odpowiada europosłowi KO

Na wpis europosła KO odpowiedział rzecznik prasowy PiS Rafał Bochenek.

„Szczerba, Ty jesteś głupi, czy tylko takiego zgrywasz?” – zapytał.

twitter

Dodał, że „od tygodni wbrew waszej kłamliwej propagandzie mówimy, że angażować się powinniśmy w obronę NASZYCH granic”.

„Nie godzimy się na to, aby wpychać Polskę w konflikt, czy to w Iranie, czy na Ukrainie – tak, jak Tusk chciał to robić w ramach »koalicji chętnych«” – dodał Rafał Bochenek.

Zawieszenie broni w Iranie

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w środę, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Iran zapowiedział, że pozwoli na żeglugę tym szlakiem „w koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu”.

Zwrot tuż przed końcem ultimatum. Trump ogłosił decyzję ws. Iranu

Tłumy na ulicach Teheranu. Irańczycy świętują "klęskę" USA