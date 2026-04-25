Esej na Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Jest ona mniej widoczna niż polityczne wykluczenie po 1989 roku, lecz równie dotkliwa. Ma charakter systemowy i technologiczny. Nie wynika z deklaracji, lecz z procedur. Nie z ideologii, lecz z architektury państwa.

Transformacja ustrojowa przyniosła Polsce wolność, ale nie objęła wszystkich w równym stopniu. Emigracja – w tym Polonia amerykańska – została symbolicznie włączona do wspólnoty narodowej, lecz praktycznie wyłączona z wielu jej podstawowych funkcji. Powstała iluzja wspólnoty, za którą nie poszły realne mechanizmy uczestnictwa.

Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że historia jednoznacznie pokazuje aktywną rolę Polonii w kluczowych momentach dziejów Polski. Od walki o niepodległość i udziału tysięcy ochotników w Błękitnej Armii, przez wsparcie „Solidarności” i finansowanie opozycji, aż po zaangażowanie w proces integracji Polski z NATO – diaspora nie była biernym obserwatorem, lecz współtwórcą narodowego losu. Po 1989 roku została jednak w dużej mierze odsunięta od debaty o kierunkach rozwoju państwa. W efekcie Polska ograniczyła dostęp do jednego z najcenniejszych zasobów: globalnej wspólnoty związanej z nią kulturowo, ekonomicznie i emocjonalnie.

Odbudowa tej relacji wymaga działań instytucjonalnych, a nie symbolicznych. Niezbędne jest stworzenie trwałych mechanizmów dialogu – na przykład realnie umocowanej rady konsultacyjnej przy Prezydencie RP, reprezentującej główne i sprawcze środowiska polonijne. Tylko takie rozwiązania mogą włączyć diasporę w proces opiniowania spraw strategicznych: od polityki historycznej, przez gospodarkę, po bezpieczeństwo i relacje transatlantyckie. Warunkiem powodzenia jest także profesjonalizacja komunikacji – państwo musi być dostępne dla Polonii w sposób ciągły, a nie okazjonalny.

Równolegle potrzebna jest długofalowa strategia państwowa wobec diaspory. Dokument obejmujący dekady, a nie kadencje. Powinien on łączyć wsparcie dla edukacji i mediów polonijnych z realnymi instrumentami gospodarczymi – zachętami inwestycyjnymi, platformami współpracy i narzędziami transferu wiedzy. Kluczowe jest odejście od logiki wykluczenia i przywrócenie emigracji miejsca w debacie publicznej. Nie jako gestu dobrej woli, lecz jako elementu racjonalnej polityki państwowej.

Istotnym elementem tej zmiany pozostaje kwestia reprezentacji politycznej. Współczesne państwo nie może ignorować milionów swoich obywateli i osób polskiego pochodzenia żyjących poza jego granicami. Debata o odrębnym okręgu wyborczym dla Polonii czy uproszczeniu procedur wyborczych jest nieunikniona. Nie chodzi o przywileje, lecz o uznanie faktu, że naród polski ma charakter globalny.

Podobnie wygląda wymiar gospodarczy. Polonia amerykańska dysponuje znaczącym kapitałem finansowym, eksperckim i sieciowym. Może być partnerem w rozwoju strategicznych sektorów – od technologii, przez energetykę, po przemysł obronny. Warunek jest jeden: państwo musi stworzyć narzędzia, które ten potencjał uruchomią. Bez nich pozostanie on niewykorzystany.

Nie można również pominąć roli Polonii w obszarze polityki historycznej i wizerunkowej. To ona na co dzień konfrontuje się z uproszczonymi lub fałszywymi narracjami o Polsce. Państwo powinno wspierać ją poprzez rozwój programów edukacyjnych w języku angielskim oraz współpracę z instytucjami akademickimi w Stanach Zjednoczonych. Obrona dobrego imienia Polski jest wspólną odpowiedzialnością całej wspólnoty narodowej.

Wreszcie, Polonia stanowi naturalny pomost między Warszawą a Waszyngtonem. Jej przedstawiciele, aktywni w życiu publicznym USA, mają realny wpływ na relacje transatlantyckie. W świecie rosnącej rywalizacji mocarstw potencjał ten nabiera znaczenia strategicznego.

Cyfrowe wykluczenie Polonii

W XXI wieku wykluczenie Polonii przybrało jednak nową, bardziej subtelną formę: cyfrową.

Państwo, które przenosi swoje usługi do przestrzeni elektronicznej, jednocześnie nie zapewnia do nich realnego dostępu milionom obywateli żyjących poza jego granicami. Najbardziej widoczne jest to w sektorze bankowym. Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych napotykają powtarzające się bariery: niedochodzące wiadomości SMS, blokady transakcji z powodu „nietypowej lokalizacji”, brak możliwości autoryzacji bez polskiego numeru telefonu. Systemy bezpieczeństwa zaprojektowane dla użytkownika lokalnego stają się narzędziem wykluczenia użytkownika globalnego.

Podobny mechanizm funkcjonuje w administracji publicznej. Platformy takie jak ePUAP czy profil zaufany, choć formalnie dostępne, w praktyce wymagają fizycznej obecności w Polsce lub lokalnych narzędzi identyfikacji. W rezultacie miliony Polaków za granicą funkcjonują jako obywatele cyfrowi drugiej kategorii. Państwo cyfrowe istnieje – ale nie dla nich.

Nie jest to przypadek, lecz konsekwencja sposobu projektowania systemów. Polska administracja i sektor finansowy nadal funkcjonują w logice państwa terytorialnego, podczas gdy naród polski ma charakter globalny. Brakuje podstawowego założenia: że obywatel może żyć poza granicami kraju, nie tracąc dostępu do jego instytucji.

Konsekwencje są poważne. Osłabia się więź między państwem a diasporą, maleje potencjał inwestycyjny i społeczny, a zaangażowanie polityczne Polonii stopniowo zanika. Polska traci nie tylko zasób, ale i przewagę.

Problem nie leży w technologii, lecz w braku strategii.

Rozwiązania są znane. Wymagają jednak zmiany myślenia. Należy odejść od uzależnienia usług od lokalnych numerów telefonów i oprzeć autoryzację na uniwersalnych standardach – aplikacjach, kluczach sprzętowych czy identyfikacji biometrycznej. Konieczne jest stworzenie globalnej tożsamości cyfrowej obywatela, niezależnej od miejsca zamieszkania. Każda nowa usługa publiczna powinna być projektowana zgodnie z zasadą: „digital by default – global by design”.

Potrzebne są także zmiany instytucjonalne. Państwo powinno powołać organ odpowiedzialny za politykę cyfrową wobec diaspory – jako element zarządzania strategicznego, a nie administracyjny dodatek. W jego skład powinni wejść przedstawiciele Polonii, eksperci technologiczni i administracja publiczna.

Cyfrowe wykluczenie nie jest problemem technicznym. Jest nową formą wykluczenia obywatelskiego. W świecie, w którym życie publiczne przenosi się do sieci, brak dostępu oznacza brak uczestnictwa.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą nie powinien być jedynie celebracją wspólnoty. Powinien być momentem diagnozy i decyzji. Jeśli Polska chce traktować swoją diasporę jako partnera strategicznego, musi zapewnić jej pełny dostęp do instytucji – także w przestrzeni cyfrowej.

Polonia nie oczekuje przywilejów. Oczekuje równości.

Naród polski nie kończy się na granicy.

A państwo, które tego nie rozumie, samo ogranicza swoją suwerenność.