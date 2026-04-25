KE forsuje kolejną umowę rozszerzającą migrację. "Celowo przyspieszają dewastację"

20 kwietnia Komisja Europejska i Bangladesz parafowały nową umowę o partnerstwie i współpracy, otwierając drogę do ratyfikacji dokumentu. Porozumienie zastąpi poprzednie – zawarte w 2001 roku. Umowa zawiera między innymi postanowienia o relacjach handlowych, ale także promocji migracji między krajami.

Nowa umowa UE – Bangladesz

Dokument parafowali Kaja Kallas oraz minister spraw zagranicznych Bangladeszu Khalilur Rahman. Kallas zajmuje stanowisko Wysokiej Przedstawiciel do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej. Teraz nastąpi dalszy etap procedury docelowo mający się zakończyć podpisaniem i ratyfikacją.

Według Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji – w 2024 roku w Europie mieszkało 945 tys. Bengalczyków. Największa diaspora bangladeska w UE znajduje się we Włoszech i przekracza 192 tys. osób.

Matecki: Celowo przyśpieszają dewastację

Poseł PiS Dariusz Matecki ostrzega, że mamy do czynienia z kolejnym rozszerzeniem masowej migracji do Europy z kręgów innej cywilizacji. "Ponad 150 milionów muzułmanów mieszka w Bangladeszu — kraju Trzeciego Świata, gdzie warunki życia są skrajnie złe, a poziom życia niezwykle niski" – pisze na X.

"Jeśli dziś usłyszą, że Unia Europejska zaprasza ich, by przyjechali i pracowali, kolejna masywna fala migracji wkrótce zaleje Europę" – zwraca uwagę.

"Ursula von der Leyen i rządy większości krajów europejskich niszczą Europę krok po kroku tymi lekkomyślnymi politykami. Poprzez swoje otwarte zaproszenia i luźne zasady migracyjne celowo przyspieszają dewastację i nieodwracalny upadek naszego kontynentu" – podsumowuje.

Handel jest możliwy bez migracji

Bangladesz ma być pierwszym państwem Azji Południowej objętym nowoczesną umową o partnerstwie i współpracy z Unią Europejską.

Dokument składa się z 82 artykułów i ma stanowić ramy dla współpracy politycznej, gospodarczej, handlowej i strategicznej. Porozumienie dotyczy: dialogu politycznego, handlu, inwestycji, energetyki, transportu, rolnictwa, migracji, bezpieczeństwa, finansów, gospodarki morskiej oraz kontaktów międzyludzkich.

Unia Europejska jest największym partnerem handlowym Bangladeszu, a wartość dwustronnej wymiany handlowej przekracza 22 mld euro. Od 2001 roku Bangladesz korzysta z unijnego systemu "Wszystko oprócz broni", który zapewnia bezcłowy i bezkontyngentowy dostęp do rynku UE dla wszystkich towarów eksportowych z wyjątkiem broni i amunicji.

Władze Bangladeszu oczekują również przyspieszenia rozmów o umowie o wolnym handlu z UE oraz umowie o ochronie inwestycji. Władze w Dhace chcą silniejszych i trwalszych porozumień gospodarczych, które utrwaliłyby współpracę z europejskim rynkiem.

