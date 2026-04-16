Konfederacja proponuje reset konstytucyjny. Na czym polega?

Wiceprzewodniczący klubu Konfederacji Michał Wawer, pytany przez DoRzeczy.pl na czym dokładnie miałby polegać reset konstytucyjny, wyjaśnił, że "reset konstytucyjny w naszych założeniach miałby polegać na doprowadzeniu do porozumienia ponadpolitycznego".

– Wygaszenia mandatów obecnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i powołania – w drodze nowelizacji Konstytucji – nowego składu, nowych zasad wyłaniania sędziów w przyszłości oraz załatania wszystkich dziur w Konstytucji, które doprowadziły do kryzysu, który od dekady dręczy Polskę – tłumaczył.

Czy trwają rozmowy o resecie konstytucyjnym?

We wtorek posłowie Konfederacji poinformowali, że wyślą pisma do prezydenta oraz szefów KO i PiS z wezwaniem do rozmów o resecie konstytucyjnym. Michał Wawer pytany, czy Konfederacja rozmawia już z innymi partiami na ten temat i czy jest zgoda, odpowiedział, że "rozmawiamy to jest mocne określenie".

– To raczej jednostronne nawoływanie i apelowanie, żeby się po prostu opamiętali – mówił.

Ocenił, że "Polska jest obecnie w takiej sytuacji, że już od dekady kryzys konstytucyjny się toczy".

– Już ileś instytucji sądowych padło ofiarą tego kryzysu, zostało kompletnie zdelegitymizowanych i w części wypadków kompletnie sparaliżowanych. My tak naprawdę jako naród stoimy w tej chwili przed dwiema możliwościami – albo wojna będzie kontynuowana w nieskończoność, czy do jakiegoś totalnego zwycięstwa jednej ze stron, co też nie jest w niczym interesie, żeby tak się stało, albo dojdzie do jakiejś formy zawarcia pokoju i ułożenia nowej rzeczywistości po tej wojnie – powiedział.

Zdaniem posła Konfederacji "niestety na dzień dzisiejszy wydaje się, że i w PiS, i w Platformie, dominująca opcja jest taka, żeby ten konflikt eskalować i tę wojnę toczyć dalej".

– Oni oceniają, że jest to w jakimś ich partykularnym interesie, żeby polaryzację nakręcać. My po prostu mówimy do tych, którzy chcą słuchać, przede wszystkim do wyborców, że tę wojnę trzeba będzie w którymś momencie zakończyć. To jest przede wszystkim potworne marnowanie energii Polaków i poświęcanie kolejnych lat na spór o sądy, zamiast na zajmowanie się poważnymi strategicznymi wyzwaniami, które stoją przed naszym państwem – tłumaczył.

Spotkanie Nawrocki – Bosak

We wtorek odbyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego i wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Boska z Konfederacji. Rozmawiali m.in. na temat resetu konstytucyjnego.

Michał Wawer pytany, czy ma wiedzę, jak prezydent Karol Nawrocki się zapatruje na ten pomysł, odpowiedział, że nie zna szczegółów prywatnej rozmowy.

– Natomiast generalnie ze strony Pałacu Prezydenckiego płyną pozytywne sygnały. W tej kadencji, podobnie w poprzedniej, wydaje się, że to jest naturalne. Także prezydent z racji pełnionej przez siebie funkcji, z racji zadań strażnika Konstytucji, jest niejako z urzędu, jest pozytywnie nastawiony do takich rozwiązań i do tego, żeby sytuację kryzysu konstytucyjnego rozwiązywać – mówił.

Dodał, iż myśli, że każdy prezydent, niezależnie z jakiej opcji politycznej miałby pochodzić, "to chciałby być ojcem porozumienia, które doprowadziło do naprawy polskiego systemu konstytucyjnego".

– Akurat w Pałacu Prezydenckim mamy zawsze naturalnego sojusznika. Problemem są prezesi partyjni – podkreślił.

Pisma do prezydenta, PiS i KO. Konfederacja: Żeby usiedli z nami do stołu

