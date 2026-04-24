Aktorski los

Przedwojenny harcerz, podczas II wojny światowej należał do Szarych Szeregów i Amii Krajowej, jesienią 1944 roku wcielony do 1 Dywizji im. Tadeusza Kościuszki szturmował z nią Berlin, zarazem stawiając pierwsze kroki na scenie – w ansamblu frontowym. Po zdjęciu munduru kształcił się pod okiem Iwo Galla (razem z kolegami z wojska, Józefem Nalberczakiem i Wojciechem Zagórskim), później występował na scenach Olsztyna i Warszawy (Rozmaitości, Powszechny, Narodowy). Przez laty zmagał się z ciężką chorobą.