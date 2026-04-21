Gadowski: Liczne patologie w Krakowie. Dziwne układy PiS-u

Do niezwykle ważnego referendum w Krakowie — głosowania nad odwołaniem prezydenta miasta i Rady Miasta Krakowa — został miesiąc. To będzie miesiąc, w którym będzie się toczyć walka nie tylko o Kraków, o budżet miasta Krakowa, ale także o dokonanie wyłomu w partyjniackich rządach nad całą Polską. Warto sobie uświadomić, że dziś Platforma Obywatelska dysponuje budżetami największych miast Polski, a są to właściwie budżety, które, gdyby je zsumować, wyniosłyby ponad 100 miliardów złotych.

To jest kontrola nad olbrzymimi zasobami, ale także kontrola nad tysiącami miejsc pracy. W samym Krakowie z pracy dla Urzędu Miasta Krakowa żyje ponad 34 tysiące urzędników. To są ogromne wpływy.