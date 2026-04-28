Poczobut na wolności. Tom Rose: Ameryka dotrzymuje słowa

"Andrzej Poczobut wolny! Witaj w polskim domu, Przyjacielu" – napisał w internecie premier Donald Tusk.

Zdjęcie z dziennikarzem i działaczem polskiej mniejszości na Białorusi Andrzejem Poczobutem szef rządu zamieścił we wtorek (28 kwietnia) na portalu społecznościowym X.

Sprawę komentuje amerykański ambasador. "Ameryka dotrzymuje słowa wobec swoich przyjaciół i sojuszników. Pod przywództwem prezydenta Trumpa i dzięki zdecydowanej dyplomacji prowadzonej przez Specjalnego Wysłannika ds. Białorusi Johna Coale’a Andrzej Poczobut jest teraz wolny od uwięzienia na Białorusi i może ponownie objąć w ramiona swoją rodzinę" – napisał Rose.

Amerykański dyplomata wyraził też uznanie dla polskich władz. "Nasi partnerzy w Polsce pracowali ramię w ramię z nami, aby zapewnić jego uwolnienie. Doceniamy niezwykłą pracę Polskich Służb Specjalnych i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby to osiągnąć. To właśnie robią prawdziwi partnerzy" – stwierdził.

Wcześniej białoruska agencja prasowa BiełTA poinformowała, że na granicy białorusko-polskiej w Białowieży doszło do wymiany więźniów "według formuły pięciu na pięciu".

"To kulminacja skomplikowanego i długotrwałego procesu negocjacyjnego między KGB Białorusi a Agencją Wywiadu Polski, który był prowadzony na bezpośrednie polecenie prezydenta Białorusi" – czytamy.

Sprawa Poczobuta

Andrzej Poczobut został zatrzymany w marcu 2021 r. wraz z innymi działaczami polskiej mniejszości na Białorusi. Według białoruskiej prokuratury, Związek Polaków na Białorusi miał pod współkierownictwem Poczobuta organizować od 2018 r. uroczystości poświęcone Żołnierzom Wyklętym.

Białoruska propaganda insynuuje polskiemu podziemiu antykomunistycznemu współpracę z III Rzeszą Niemiecką i dokonanie zbrodni na ludności cywilnej.

W lutym 2023 r., po pokazowym procesie, sąd w Grodnie skazał Poczobuta na osiem lat więzienia w zakładzie o zaostrzonym rygorze. Proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami.

Dziennikarz był oskarżony o "podżeganie do nienawiści", nawoływanie do sankcji i działania na szkodę Mińska oraz działania, którym przypisano znamiona "rehabilitacji nazizmu" (chodzi o publikowanie artykułów historycznych).

W listopadzie 2025 r. prezydent Karol Nawrocki odznaczył Poczobuta Orderem Orła Białego.

