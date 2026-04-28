Koniec rewolucji w Rosji

Przypomnijmy. Dwa tygodnie temu znana rosyjska influencerka, modelka, celebrytka i prezenterka telewizyjna Wiktoria Bonia wygłosiła polityczny manifest na swoim Instagramie. Zaapelowała do Putina o rozwiązanie pięciu problemów, z jakimi zmagają się zwykli Rosjanie. W tym: ubój bydła w obwodzie nowosybirskim, legalizacja odstrzału zwierząt zagrożonych wyginięciem, blokada internetu, katastrofa ekologiczna w Anapie nad Morzem Czarnym czy wreszcie powódź w Dagestanie.