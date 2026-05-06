Szefowa Polski 2050 do Mentzena: Wyłącz Pan tik-toka

"Sławomir Mentzen po raz kolejny pokazuje, że nie dorósł do roli 'kaprala' w polityce. Może i się to fajnie klika. Ale pęd na lajki nie powinien nigdy przesłaniać odpowiedzialności za Polskę" – tak minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz skomentowała głośną wypowiedź lidera Konfederacji. "Wyłącz Pan tik-toka i idź dotknąć trawy" – zaleciła Sławomirowi Mentzenowi.

Przypomnijmy, że podczas wiecu w Elblągu Sławomir Mentzen został zapytany o to, czy ministrowie obrony sprawdzają się w swojej roli. – Problem jest taki, że nasi wojskowi również nie bardzo sprawdzają się w tej roli. Mówię na przykład o panu Wiesławie Kukule (...). Ten człowiek jest nienormalny, w sensie on nie ma kompetencji, żeby być kapralem, on nigdy niczym tak naprawdę nie dowodził – powiedział polityk Konfederacji. Przytoczył w tym kontekście wypowiedź szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego o zestrzeliwaniu dronów.

– Ten człowiek wprost mówi, że on by strzelał rakietami za 100 milionów za sztukę do tych dronów ze sklejki, wysyłanych tutaj ze wschodniej granicy, gdyby tylko to miało tam jakąś jedną rzecz uratować. To jest niepoważne. Ten człowiek nie ma zielonego pojęcia o ekonomii wojny, o ograniczeniach zasobów – przekonywał Mentzen.

"Nie tylko obraźliwa, ale niezgodna z prawdą"

Słowa polityka Konfederacji są szeroko komentowane w mediach społecznościowych. Głos w sprawie zabrał m.in. partyjny kolega Mentzena, Krzysztof Bosak. "Wypowiedź Sławomira Mentzena na temat szefa Sztabu Generalnego generała Wiesława Kukuły nie tylko jest obraźliwa, ale jest niezgodna z prawdą. Rozmawiałem wielokrotnie z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i wraz z innymi posłami Konfederacji uczestniczyłem w poselskiej wizytacji Sztabu Generalnego i nie mam wątpliwości, że i u gen. Kukuły i wśród innych oficerów stojących na czele naszej armii jest zrozumienie zagadnień ekonomii wojny i wyzwań związanych z obroną przed dronami, a także że jest to odpowiedzialny, roztropny i doświadczony dowódca" – ocenił za pośrednictwem platformy X.

