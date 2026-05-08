"Pierwszy katolik". Kaczyński ostro zakpił z Tuska

W czwartek premier Donald Tusk odbył audiencję u papieża Leona XIV. – Jestem pod wielkim wrażeniem spotkania z Ojcem Świętym i nie są to słowa takie kurtuazyjne. Mieliśmy długą rozmowę w cztery oczy i wszyscy pamiętamy słowa papieża o potrzebie pokoju, ponownego zjednoczenia ludzi dobrej woli na całym świecie, pojednania, ale wtedy, kiedy ma się okazję rozmawiać w cztery oczy, to takie słowa i argumenty brzmią o wiele, wiele mocniej – mówił po spotkaniu szef rządu.

Podczas audiencji premier przekazał papieżowi w prezencie Pięcioksiąg Mojżeszowy w języku kaszubskim.

Kaczyński kpi z Tuska

Wizyta lidera Koalicji Obywatelskiej w Watykanie spotkała się z kąśliwymi uwagami polityków Prawa i Sprawiedliwości. Były minister kultury Piotr Gliński pytał, czy premier dał papieżowi w prezencie "wiersze J. Kapeli o aborcji". Głos zabrał także prezes partii Jarosław Kaczyński.

"«Pierwszy katolik» wczoraj był w Watykanie i – jak sam powiedział – na wszystko z Ojcem Świętym miał podobne spojrzenie…Ciekawe, jak wytłumaczył prokuratorskie szykany wobec Daniela Obajtka, który wycofał ze sprzedaży na stacjach Orlen pismo z obrazoburczą okładką z wizerunkiem św. Jana Pawła II… Hipokryzja do entej potęgi! Polityka «opiłowywania katolików» trwa…" – napisał lider PiS.

Przypomnijmy, że niedawno Parlament Europejski uchylił immunitet byłemu prezesowi Orlenu Danielowi Obajtkowi za zablokowanie dystrybucji na należących do płockiego koncernu stacjach numeru tygodnika "NIE" ze skandaliczną okładką z wizerunkiem papieża Jana Pawła II, krucyfiksem oraz plastikową lalką.

W komentarzu dla Telewizji Republika były prezes Orlenu powiedział, że sprawa ma charakter polityczny i wskazał na kontekst dotyczący obrony wartości religijnych oraz reakcji na publikacje, które jego zdaniem naruszały uczucia wierzących.

