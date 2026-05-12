"To jest oblicze komunizmu w XXI wieku". Tarczyńskiemu odmówiono wjazdu do Wielkiej Brytanii

Polityk PiS zamieścił w sieci wpis, w którym poinformował, że jego pozwolenie na wjazd do Wielkiej Brytanii zostało anulowane. Tarczyński miał przemawiać na sobotnim marszu "Unite the Kingdom, Unite the West" – wydarzeniu organizowanym przez środowiska prawicowe.

"To jest oblicze komunizmu w XXI wieku. Właśnie odmówiono mi wjazdu do Wielkiej Brytanii, abym mógł przemówić na największym patriotycznym wydarzeniu w Europie" – napisał Tarczyński na swoim koncie na platformie X.

Polityk zapowiedział, że pozwie premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, gdy ten przegra najbliższe wybory.

"Gdy przegrasz następne wybory, komunisto, spotkamy się w sądzie! Tommy Robinson, ten komunista nie jest w stanie uciszyć milionów, ani odebrać im prawa do głosowania!" – stwierdził europoseł.

Przypomnijmy, że ETA (Elektroniczna Autoryzacja Podróży) weszła w życie od 2 kwietnia 2025 roku. Od tej daty obywatele Unii Europejskiej muszą posiadać to zezwolenie, jeśli chcą wjechać na teren Wielkiej Brytanii.

Starmer nie chce "skrajnie prawicowych agitatorów"

Jak donosi brytyjska prasa, brytyjski premier wprost zapowiedział, że wjazd do Wielkiej Brytanii "skrajnie prawicowym agitatorom” zostanie uniemożliwiony. Polityk wskazał, że chodzi o niedopuszczenie do wzięcia przez nich udziału w sobotnim wydarzeniu. Starmer podkreślił, że jest to przykład na to, jak Partia Pracy będzie bronić Wielkiej Brytanii jako kraju "przyzwoitości i szacunku”.

Policja szacuje, że w marszu może wziąć udział nawet 100 tysięcy osób. W jego poprzedniej edycji wzięło udział od 110 tysięcy do 150 tysięcy osób. Ponad 20 zostało aresztowanych. Służby porządkowe zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Tego samego dnia w Londynie odbywają się bowiem także finał piłkarskiego Pucharu Anglii na stadionie Wembley oraz propalestyńska demonstracja z okazji Dnia Nakby.

