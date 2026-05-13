Polska firma chce odebrania immunitetu poseł Matysiak

W czwartek sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych rozpatrzy wniosek o odebranie immunitetu byłej poseł partii Razem. Został on złożony przez nowosądecką spółkę Newag, która produkuje tabor kolejowy. Przedsiębiorstwo zarzuca Matysiak zniesławienie.

– Nie mam pojęcia, jak zachowają się w mojej sprawie członkowie komisji. Liczę, że staną po mojej stronie i nie opowiedzą się za odebraniem mi immunitetu. To byłoby naprawdę dziwne. Przecież ja na temat Newagu mówiłam na sali plenarnej Sejmu jako parlamentarzystka, a nie osoba prywatna. Gdyby za wystąpienia w Sejmie odbierać posłom immunitet, to za chwilę każdy z nas bałby się tam zabierać głos – mówi poseł.

Sprawa Newagu

W 2023 roku media informowały o podejrzanych awariach pociągów nowosądeckiej spółki. Dwa serwisy internetowe – Onet i Zaufana Trzecia Strona – zamieściły niezależnie artykuły o tym, że w oprogramowaniu produkowanego przez Newag taboru wykryto kod, który unieruchamiał je, gdy były serwisowane w zewnętrznej firmie.

Do takich zaskakujących wniosków doszła grupa hakerów Dragon Sector, która na zlecenie firm kolejowych z całej Polski, zajmowała się tajemniczymi awariami pociągów.

Lokomotywy firmy kontrolowanej przez milionera Zbigniewa Jakubasa jeżdżą w całej Polsce: m.in. w spółkach PolRegio, w Kolejach Dolnośląskich, w Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie – wożą pasażerów jadących choćby na lotnisko Okęcie. Mają opinię nowoczesnych i wygodnych. Spółka wszystkiemu zaprzecza.

Poseł Matysiak mówiła o możliwych nieprawidłowościach w Newagu podczas posiedzeń sejmowej Komisji Infrastruktury oraz parlamentarnego Zespołu ds. Walki z Wykluczeniem Transportowym. To je wypowiedzi firma uznała za zniesławienie.

Przedsiębiorstwo podkreśla, że w sprawie awarii należących do niego pociągów nadal toczy się śledztwo. Nikt z pracowników firmy nie jest formalnie o nic oskarżony.

