Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść – skąd się wzięło to przysłowie? Z obserwacji życia. Czy taka obserwacja oznacza, że ktoś nie szanuje kobiet? E tam. Kobiety są po prostu bardziej kłótliwe od facetów. A to się bierze stąd, że mają więcej empatii. W kuchni pełnej kobiet górę biorą emocje, a nie gotowanie.

Z kolei facetom brak empatii i dlatego oni się nie kłócą, lecz ze sobą walczą. Walczą ze sobą, konkurują lub ignorują wszystkich innych w kuchni i skupiają się na gotowaniu swoich potraw.

Znając te mechanizmy, można dobrać właściwe osoby do właściwych zadań. Natomiast gdy się te zasady ignoruje i stosuje parytet płci, to potem mamy połowę ludzi obsadzonych na stanowiskach, do których się nie nadają. Muszą je zajmować, bo tego wymaga unijny parytet lub równouprawnienie, a jednocześnie nie powinni ich zajmować, bo tego wymaga zdrowy rozsądek. Krótko: kobieta w roli generała to koszmarna pomyłka.