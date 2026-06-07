Nowy spór o euro

GLOBALNE OCHŁODZENIE Prezydent Petr Pavel oznajmił 1 czerwca, że Czechy powinny aktywnie dążyć do wejścia do strefy euro.
Petr Pavel podkreślił, że czeska gospodarka zmaga się ze słabością krajowego kapitału, i przekonywał, że jeśli korona czeska hamuje rozwój gospodarczy, to należy porzucić sentyment do niej.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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