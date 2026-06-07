Opinie
  • Jacek PrzybylskiAutor:Jacek Przybylski

Nowy spór o euro

Dodano: 
Petr Pavel, prezydent Czech
Petr Pavel, prezydent Czech Źródło: Wikimedia Commons
GLOBALNE OCHŁODZENIE Prezydent Petr Pavel oznajmił 1 czerwca, że Czechy powinny aktywnie dążyć do wejścia do strefy euro.

Petr Pavel podkreślił, że czeska gospodarka zmaga się ze słabością krajowego kapitału, i przekonywał, że jeśli korona czeska hamuje rozwój gospodarczy, to należy porzucić sentyment do niej.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także