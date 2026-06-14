Wspomnijcie Andrzeja

Jak on się musi czuć? Tyle wysiłków i jak krew w piach. Postawił na Ukrainę i samego Zełenskiego w sposób ostateczny i bez wyjścia – wszystkie jabłuszka do jednego koszyka. Ciekawe, na co liczył? Obawiam się, że jednak na własne korzyści. Miał zbudować międzynarodową rozpoznawalność na temacie ukraińskim – ale okazało się, że Ukraina pogoniła samozwańczeg
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tygodnika Do Rzeczy.
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