Afera w Szpitalu Południowym. Trzaskowski podjął decyzję

Wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej zamieścił w sieci wpis, w którym poinformował o swoich decyzjach w sprawie afery szpitalnej. Przypomnijmy, że chodzi o gigantyczne zarobki lekarza i radnego KO Dawida Kacprzyka oraz o specjalną ścieżkę przyjęć dla jego partyjnych kolegów, którą stworzył w Szpitalu Południowym w Warszawie.

Trzaskowski przypomniał, że kilka dni temu zlecił audyt w placówce. Jak przekazał, jego ustalenia "wskazują na nieprawidłowości, które muszą skutkować odpowiedzialnością personalną". Umowa z Kacprzykiem została rozwiązania. Szpital zawiadomił w jego sprawie prokuraturę. Zmiany czekają również kierownictwo placówki.

"Zawnioskowałem również o zmiany w zarządzie Spółki" – napisał prezydent Warszawy, po czym dodał, że "miejscy urzędnicy i audytorzy nie mają prawa wglądu w dokumentację medyczną, dlatego celem szczegółowego zbadania doniesień o nieprawidłowościach w przyjęciach na SOR Szpital rozpoczął ścisłą współpracę z uprawnioną do tego instytucją, czyli NFZ".

Prokuratura zajmuje się sprawą

W środę prokuratura opublikowała komunikat.

"Prokuratura Okręgowa w Warszawie podjęła z urzędu czynności sprawdzające w sprawie: podejrzenia stworzenia systemu przyjmowania pacjentów w SOR Szpitala Południowego w Warszawie opartego na przesłankach pozamedycznych, sprzecznych z zasadami triażu, co mogło narazić innych pacjentów SOR na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tj. w zakresie czynu z art. 160 § 1 kk oraz w sprawie poświadczania nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na dokumentacji poświadczającej czas wykonywanej pracy w SOR Szpitala Południowego w Warszawie, tj. o czyn z art. 271 § 3 kk" – podano.

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