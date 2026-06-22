"To nie będą informacje, które będą ujawniane opinii publicznej". RPO o nowym projekcie rządu

W piątek Sejm przyjął projekt ustawy o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL. Za głosowało 253 posłów, przeciw nikt, a wstrzymało się 177 posłów. Ustawa ma umożliwić pozyskiwanie precyzyjnych danych o zarobkach lekarzy i innych pracowników medycznych przez ministra zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ministerstwo Zdrowia ma zyskać możliwość prowadzenia dokładniejszej analizy dotyczące kosztów pracy personelu medycznego i struktury zatrudnienia, a to pozwoli na ocenę, jak wynagrodzenia wpływają na ogólne koszty świadczeń zdrowotnych.

Kwestia zarobków lekarzy jest szeroko komentowana za sprawą polityka Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. 29-letni lekarz bez specjalizacji i były już radny KO, zarobił ponad 1,6 mln zł pracując w Szpitalu Południowym.

RPO: Zarobki lekarzy nie będą jawne

W sprawie wspomnianego projektu pojawiły się kontrowersje. Część ekspertów wskazywała, że upublicznienie zarobków lekarzy może nie być zgodne z prawem. Rzecznik Praw Obywatelskich uspokaja jednak, że takie rozwiązanie nie będzie planowane.

– To nie jest ustawa, która przewiduje jawność zarobków lekarzy – wskazał w rozmowie na antenie RMF FM. – Dotyczy informowania Ministerstwa Zdrowia o tym, ile poszczególni lekarze zarabiają, ponieważ według aktualnego stanu prawnego resort nie dysponuje jednoznaczną informacją dot. zarobków lekarzy wynikających z różnych etatów i pracy w różnych placówkach – dodał prof. Marcin Wiącek.

– Natomiast to nie będą informacje, które będą ujawniane opinii publicznej. W tego typu przypadku rzeczywiście można by mówić o wkroczeniu w prawo do prywatności. Wówczas ta sprawa nabiera nowego wymiaru – podkreślił RPO.

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