"Powinien ją politycznie zabić". W koalicji narasta frustracja biernością Tuska

Potężna skala nieprawidłowości w zarządzanym przez warszawski magistrat Szpitalu Południowym stała się politycznym obciążeniem dla partii Donalda Tuska. Jak na razie, oprócz deprecjonowania ujawnionych faktów, politycy KO nie mają pomysłu na to, jak poradzić sobie zarządzaniem aferą. Jak pisze Wirtualna Polska, w partii narasta frustracja, ponieważ nie ma ludzi, którzy mogliby wystąpić w mediach i próbować przedstawiać narrację korzystną dla rządu.

– Chętnie byśmy to zrobili, ale przecież resort zdrowia, decyzją premiera, odpolityczniono i nie mamy tam swoich ludzi, którzy mogliby wyjść przed kamery. Mamy posłów związanych z obszarem zdrowia, ale oni nie są na tyle biegli i medialnie obyci, by to ogarnąć – mówi jeden z polityków koalicji.

Koalicjanci chcą rozliczeń

W KO narasta przeświadczenie, że naszedł czas na twarde polityczne rozliczenia. O ile pozycja Marcina Kierwińskiego, szefa warszawskich struktur partii i ministra spraw wewnętrznych i administracji wydaje się nie być zagrożona, o tyle minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda jest już politycznie spisana na straty.

– Jeśli premiera nie zawiódł instynkt, to powinien ją politycznie zabić. Bo albo będzie szybkie cięcie, pewnie połączone z reformą, albo będziemy się w tej sprawie taplać do przyszłorocznych wyborów – mówi poseł Lewicy.

Koalicjantów KO frustruje niemal całkowity brak aktywności szefowej resortu zdrowia. Pojawiły się nawet plotki o tym, że Sobierańska-Grenda wyjechała na urlop. Ministerstwo szybko je jednak zdementowało.

Złość polityków partii tworzących rząd kieruje się także ku Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Tam też mogą posypać się dymisje.

– NFZ, jak chce, to potrafi skontrolować sytuację w szpitalach czy kwestie wynagrodzeń lekarzy, ma do tego narzędzia – mówi rozmówca portalu.

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