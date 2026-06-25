Nawrocki: Władza, która walczy z godnością ludzi, upadnie prędzej czy później

Prezydent Nawrocki wziął udział w oficjalnych obchodach 50. rocznicy Czerwca ’76 w Radomiu. Protesty te były największym i najbardziej gwałtownym wystąpieniem robotniczym podczas wydarzeń w całym kraju. Nadał odznaczenia państwowe osobom zasłużonym: Januszowi Gregorczykowi, Zbigniewowi Siniorowi, Wojciechowi Filli, ks. Mirosławowi Kszczotowi, Zbigniewowi Owczarkowi oraz Andrzejowi Polańskiemu.

– To nie była igraszka, tylko to była walka o godność i wielka odwaga do podjęcia walki właśnie o to, aby móc normalnie żyć, nawet w tej sowieckiej kolonii w roku 1976 i za to jestem tak głęboko wdzięczny – powiedział. Karol Nawrocki podziękował odznaczonym z ich odwagę i walkę o pamięć, a także Senatowi za podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia 2026 Rokiem Robotniczych Protestów Czerwca 1976.

Prezydent RP zwrócił się bezpośrednio do Bohaterów Ziemi Radomskiej, dziękując im za niezłomną postawę w walce o suwerenną Ojczyznę – Zawsze czuję tu w Radomiu i na ziemi radomskiej, jak ważna jest dla was Polska i że stawiacie Polskę zawsze na pierwszym miejscu – podkreślił Karol Nawrocki.

"Taka władza w końcu upadnie"

– Radom i cała Polska dzisiaj, gdy chce być wierna duchowi Czerwca ‘76 roku, to musi godnie szanować ludzi pracy, godnie szanować robotników, godnie dbać o każdego obywatela RP i nie stać się Polską dla elit. O tym był Czerwiec ‘76 roku Gdy w wyniku protestów w Radomiu, Ursusie, Płocku i wielu innych miastach w Polsce komuniści musieli odwołać podwyżki, to tego samego dnia, kiedy premier Rzeczypospolitej Ludowej odwoływał podwyżki, rozpoczynały swoją ordynarną i brutalną pracę prokuratura, Służba Bezpieczeństwa, wymiar sprawiedliwości i Milicja Obywatelska – wskazał Karol Nawrocki.

– Tych, którzy mieli odwagę walczyć o godność, zamykano w więzieniach, wydawano wobec nich wyroki, obejmowano ich działaniami operacyjnymi Służby Bezpieczeństwa. To współczesna nauka dla narodu polskiego – podkreślił.

Kontynuował: – Władza, która postępuje w ten sposób, która propagandą sukcesu zabija prawdę, która używa prokuratur i sądów do walki z tymi, którzy mają siłę upomnieć się o godność – taka władza upadnie prędzej czy później. Tu jest Polska!