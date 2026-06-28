Zełenski nie zapomniał
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Opinie
  • Rafał A. ZiemkiewiczAutor:Rafał A. Ziemkiewicz

Zełenski nie zapomniał

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski Źródło: PAP/EPA / Wołodymyr Zełenski
PŁYWANIE W KISIELU Prezydent Ukrainy może żałować, że pogrywanie sobie w kulki z Polakami i wystawianie ich do wiatru nie jest konkurencją olimpijską – bo miałby już całą kolekcję medali, wartą być może więcej nawet niż „obywatelski order” Michnika, Holland i Kramka.

Cóż, najwyraźniej Komitet Olimpijski uważa, że sport powinien wiązać się z jakimś wyzwaniem, nie można nagradzać czegoś tak beznadziejnie łatwego.

Mimo wszystko wyrolowanie polskiego premiera w kwestii gdańskiej Konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, zasługuje na uwagę.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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