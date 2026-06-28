Młodzi, wykształceni z wielkich ośrodków

Kochani, to już, zaczęły się wakacje, koniec szkolnej opresji, ale też rocznica wybuchu drugiej wojny światowej… Czy nie?
Ciągle nam się myli, czy to na początek czy na koniec roku szkolnego. No, ale mniejsza o to, dla wielu z Was będzie to czas odpoczynku, regeneracji i zadbania o mindfulness czy co tam się z mindfulnessem robi.
Niestety, koniec szkolnej opresji oznacza, iż wakacje to również okres wzmożonej obecności dzieci w przestrzeni publicznej. Przez większą część roku jest ona skutecznie limitowana przez system edukacyjny, co pozwala osobom w kryzysie pełnoletności funkcjonować w miarę normalnie.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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