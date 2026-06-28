Żal po brexicie

Czy Zjednoczone Królestwo powinno pozostać członkiem Unii Europejskiej czy powinno ją opuścić? Na to pytanie 23 czerwca 2016 r. odpowiedziało ponad 72 proc. uprawnionych do głosowania Brytyjczyków. Zwolennicy opuszczenia Unii wygrali wówczas stosunkiem głosów 51,89 proc. do 48,11 proc. Bez wątpienia była to jedna z najważniejszych decyzji w nowożytnej historii Wielkiej Brytanii. Przewróciła do góry nogami nie tylko brytyjską politykę, lecz także gospodarkę.

Jest bregret, będzie breturn?

Jak oceniają ją dziś mieszkańcy Wielkiej Brytanii? Dziesięć lat po referendum Brytyjczycy nadal są w tej kwestii mocno podzieleni. Obecnie przeważają jednak przeciwnicy brexitu. Według sondażu YouGov/The Times za porażkę uważa go sześć ankietowanych osób na dziesięć (jeszcze w 2022 r. zwolennicy tej oceny stanowili 53 proc. pytanych). O tym, że brexit jest błędem, przekonanych jest obecnie 23 proc. tych, którzy dekadę temu głosowali za rozwodem. Wyjście z Unii Europejskiej za sukces uważa zaś zaledwie co 10. Brytyjczyk.