Szef ZPP krytykował prezydenta ws. orderu Zełenskiego. Teraz przyznaje: Myliłem się

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak jeszcze do niedawna ostro krytykował decyzję Karola Nawrockiego w sprawie odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Teraz przyznał, że postawa ukraińskiego przywódcy ws. rzezi wołyńskiej i gloryfikacji UPAmoże ostatecznie potwierdzić słuszność działań polskiego prezydenta.

"Narastające szaleństwo Zeleńskiego będące następstwem spięcia UPA/OOB powoduje, że może się okazać, że to prezydent Karol Nawrocki miał rację a nie jego krytycy (w tym ja). Zeleńskiemu po niewątpliwych sukcesach w Moskwie i na Krymie chyba woda sodowa uderzyła mocno do głowy i może się mocno rozczarować. Bardzo przegrzewa temat. Dalej uważam, że powinniśmy do sprawy zaangażować region CEE i E3 – bo finalnie, to może okazać się skuteczne. Decyzja prezydenta może być o tyle dobra, że uruchomiła pewien proces, który może zakończyć się realizacją naszych celów: uczczenia ofiar i potępienia zbrodniarzy" – napisał Kaźmierczak w serwisie X.

Wcześniej szef ZPP napisał: "Z okazji Dnia Konstytucji Ukrainy prezydent poinformował o złożeniu projektu ustawy o Panteonie Narodowym. To że Szuchewycz tam będzie to raczej pewne. Ciekawe czy będzie Chmielnicki i ugoda perejesławska. Bardzo grząski grunt".

Nawet politycy KO krytykują Zełenskiego

Co ciekawe już nawet politycy koalicji rządzącej, którzy krytykowali Karola Nawrockiego za odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, teraz tracą cierpliwość do Zełenskiego.

"Wiele miesięcy temu powiedziałam w PE, że Ukraina wygra wojnę z Rosją. Ale prezydent Zełenski w ramach poszerzenia wiedzy o faktach historycznych powinien wiedzieć, że Churchill, który wygrał II wojnę światową jako jedyny lider ówczesnej Europy, przegrał wybory. I przestrzegam Zełenskiego przed ewentualnymi rządami generałów. Niech cierpliwie czeka na następne wybory. Churchill wygrał" – napisała Gronkiewicz-Waltz.

"Jeśli Zełenski sądzi, że eskalując konflikt z Polską, Ukraina wejdzie do UE, to może bardzo się rozczarować" — napisał poseł KO Robert Kropiwnicki.

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