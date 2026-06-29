Trzaskowski do dymisji? Kosiniak-Kamysz odpowiedział

Kanał Zero jako pierwszy poinformował, że oddział ratunkowy w Szpitalu Południowym w Warszawie miał w przyspieszonym trybie przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej. Z ustaleń serwisu wynika, że działacze partii mieli być przyjmowani bez kolejki, natomiast kompleksowych badań dokonywano zaraz po dokonaniu rejestracji przez przedstawicieli rządzącego ugrupowania.

Kwestia "saloniku" jest pokłosiem afery Dawida Kacprzyka. Radny, przez lata związany z KO, stracił pracę w szpitalu po tym, jak nagłośniono jego ogromne zarobki jako lekarza bez specjalizacji. Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała z kolei o wszczęciu postępowania sprawdzającego ws. medyka.

Dr Emil Jędrzejewski, były ordynator oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym w Warszawie, powiedział w rozmowie z Kanałem Zero, że Dawid Kacprzyk "traktuje ludzi jak fantomy, a jeżeli fantom się popsuł, to zmienia dokumentację, że on już był popsuty". – To się kończy czymś, czego nie jestem w stanie zaakceptować – oświadczył. – Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy. I to jest sedno całego zamieszania – powiedział. Lekarz był przesłuchiwany w tej sprawie w prokuraturze.

Kosiniak-Kamysz: Trzaskowski podejmuje wszystkie decyzje, by sprawa była wyjaśniona

W kontekście afery w Szpitalu Południowym w Warszawie dużo mówi się o odpowiedzialności politycznej prezydenta stolicy, Rafała Trzaskowskiego.

Do sprawy odniósł się w poniedziałek na antenie Polsat News wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezes PSL został zapytany o to, czy Trzaskowski powinien podać się do dymisji.

– Podejmuje wszystkie decyzje, żeby ta sprawa została po pierwsze wyjaśniona, po drugie szpital zaczął funkcjonować starannie i prawidłowo, odważnie tnie, zwalnia, podejmuje decyzje o odwołaniach. Nie powinien – zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier odniósł się również do planów politycznych swojego ugrupowania. Na pytanie, czy PSL ponownie poszłoby do wyborów razem z Polską 2050, szef MON odpowiedział: "Oczywiście że, jak byłaby taka możliwość, to czemu nie". – Ja pamiętam tylko te dobre chwile z Szymonem Hołownią, odnieśliśmy wielki sukces, bez nas byłyby dzisiaj rządy PiS-u i Konfederacji – dodał polityk.

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