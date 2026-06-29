Nowe ustalenia ws. Romanowskiego. Serbia potwierdza: Wysłaliśmy odpowiedź

Jak ustalił "Fakt", serbska prokuratura odpowiedziała na wniosek polskiej Prokuratury Krajowej dotyczący wzajemnej pomocy prawnej.

Jest odpowiedź z Belgradu

"Fakt" skontaktował się z Brankiem Stamenkoviciem, prokuratorem Najwyższej Prokuratury Republiki Serbii i szefem Wydziału ds. Wzajemnej Pomocy Prawnej, Współpracy i Cyberprzestępczości. Jak przekazał, do Serbii wpłynął formalny wniosek z Polski. – Najwyższa Prokuratura Republiki Serbii otrzymała wniosek o wzajemną pomoc prawną (LoR) od Prokuratury Krajowej – Prokuratury w Krakowie – Zespołu Śledczego nr 2, dotyczący konkretnych działań, o których podjęcie wnioskowano w związku z Marcinem Romanowskim – poinformował.

Co ważne, Serbowie już odpowiedzieli. – W dniu 26 czerwca 2026 r. nasza Prokuratura przesłała do Prokuratury Krajowej odpowiedź na ten wniosek o wzajemną pomoc prawną, zawierającą informacje zebrane do tej pory. Teraz czekamy na ewentualną dalszą odpowiedź z tej prokuratury – przekazał Stamenkovic.

Obrona chce uchylenia ENA

Kilka dni wcześniej obrońca Romanowskiego mec. Bartosz Lewandowski złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Jak argumentował, ENA może być stosowany wyłącznie wtedy, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że poszukiwany przebywa na terytorium Unii Europejskiej. Tymczasem z medialnych ustaleń wynika, że Romanowski może ukrywać się w Serbii, która nie należy do UE.

W ubiegły piątek prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że rozmawiał online ze swoją serbską odpowiedniczką Zagorką Dolovac. Jak relacjonował, serbska prokurator nie potwierdziła, czy Romanowski rzeczywiście przebywa na terenie kraju, ale zadeklarowała współpracę.

Co dalej?

Na początku lipca warszawski sąd ma zająć się kolejnymi decyzjami dotyczącymi Romanowskiego. Jeśli ENA zostanie uchylony, polska prokuratura może zostać zmuszona do uruchomienia klasycznej procedury ekstradycyjnej.

Romanowski jest ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania. Prokuratura zarzuca mu 19 przestępstw, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej i nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości.

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