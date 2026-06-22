Jest wniosek o uchylenie ENA wobec Romanowskiego. Wskazano, gdzie przebywa

Prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu popełnienie 19 przestępstw, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej w resorcie sprawiedliwości. Sprawa ma związek z rzekomymi nieprawidłowościami w wykorzystaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości nie przyznaje się do winy i twierdzi, że sprawa ma charakter polityczny. Romanowski, podobnie jak Zbigniew Ziobro, wyjechał na Węgry, gdzie otrzymał azyl polityczny od rządu Viktora Orbana. Po zmianie władzy w tym kraju opuścił Budapeszt.

Jest wniosek ws. Romanowskiego

Według doniesień RMF FM, obrońca Marcina Romanowskiego skierował w ubiegłym tygodniu do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania wydanego w lutym za byłym wiceministrem sprawiedliwości. Rozgłośnia wskazała, że podstawą wniosku są publicznie podawane informacje, że poszukiwany poseł PiS ma przebywać w Serbii, a więc w kraju, gdzie ENA nie działa.

"Mec. Bartosz Lewandowski powołał się na przepis Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym przesłanką wydania ENA powinno być podejrzenie, że poszukiwany ukrywa się w jednym z krajów Unii Europejskiej. Zwraca też uwagę, że ENA będzie zapewne bezskuteczny, bo Serbia do Unii nie należy" – czytamy.

Podobnie uzasadniany jest sprzeciw wobec wydania ENA za Zbigniewem Ziobrą. Były minister sprawiedliwości obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych. Telewizja Republika podała, że polityk został jej komentatorem. Wkrótce potem prokuratura potwierdziła, że Ziobro wyleciał do USA z Mediolanu, a na terytorium Stanów Zjednoczonych wjechał posługując się wizą dziennikarską.

Pod koniec maja Sąd Okręgowy w Warszawie przyspieszył termin posiedzenia dotyczącego zażalenia obrony na decyzję o tymczasowym aresztowaniu byłego szefa resortu sprawiedliwości. Rozprawa, początkowo planowana na wrzesień, odbędzie się 1 lipca.

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