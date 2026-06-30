Prezydent Nawrocki na fali. Minister mówi o "rosnącym nacjonalizmie"

W sondażu IBRiS dla Polsat News respondentów zapytano, jak oceniają działalność prezydenta Karola Nawrockiego. Z aktywności głowy państwa zadowolonych jest 51,7 proc. badanych, z czego 30,7 proc. "zdecydowanie", a 21 proc. – "raczej". Z kolei negatywnie działalność prezydenta ocenia 38,9 proc. ankietowanych, w tym 14,3 proc. "raczej", zaś 24,6 proc. – "zdecydowanie". 9,3 proc. pytanych nie potrafiło zająć jasnego stanowiska w tej sprawie.

Nawrocki jest oceniany lepiej w porównaniu z sondażem z przełomu maja i czerwca. Wtedy z jego działalności zadowolonych było 48,1 proc. uczestników badania, natomiast niezadowolonych – 47,9 proc. Zdania na ten temat nie miało 4 proc. respondentów.

Domański o wzroście poparcia dla Nawrockiego

Zdaniem ministra finansów Andrzeja Domańskiego, na wzrost poparcia dla prezydenta Karola Nawrockiego mogła wpłynąć decyzja o odebraniu Orderu Orła Białego przywódcy Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. – Wiemy, jak cała historia się zaczęła i ten rosnący nacjonalizm, rosnąca wrogość po obu stronach, również w debacie publicznej, a także to, co pojawia się w tej chwili coraz częściej w mediach społecznościowych, mówiąc wprost, nienawiść, to naprawdę nie służy nikomu, nie służy też Polsce – skomentował polityk Koalicji Obywatelskiej w programie "Graffiti" w Polsat News.

Domański został również zapytany o kwestię wet, które zdają się nie wpływać negatywnie na nastawienie społeczeństwa wobec głowy państwa. Szef resortu finansów stwierdził, że "prezydent rekordowo dużo wetuje, blokuje ważne ustawy, dzięki którym polska gospodarka mogłaby rozwijać się jeszcze lepiej, dzięki którym stan finansów publicznych byłby silniejszy". – Oczywiście nie wiemy, na ile ten wzrost w sondażach jest wzrostem trwałym. Wiemy, że akurat te słupki zaufania do polityków podlegają bardzo dużym wahaniom – ocenił.

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