"Podważanie prawa". Giertych w końcu doczekał się reakcji na swoje wpisy

Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła głośne śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież. Pełnomocnikiem Geralda Birgfellnera, austriackiego biznesmana, który w postępowaniu miał status pokrzywdzonego, był Roman Giertych. Mecenas nie może pogodzić się z tą decyzją. W serii wpisów w mediach społecznościowych krytykował prokuratorów, a w końcu posunął się do sugestii o koniunkturalizmie i upolitycznieniu śledczych.

PK reaguje na słowa Giertycha

Na słowa Giertycha zareagowała Prokuratura Krajowa. W wydanym komunikacie podkreślono, że wypowiedzi godzące w śledczych "należy odczytywać jako podważanie prawa prokuratorów do podejmowania niezależnych decyzji, a tym samym kwestionowanie jednego z fundamentów funkcjonowania prokuratury w demokratycznym państwie prawa".

"Mam pełną świadomość, że doświadczenia ostatnich lat ukształtowały w społeczeństwie obraz prokuratury jako instytucji działającej pod wpływem czynników politycznych. Przywrócenie standardów państwa prawa oraz odbudowanie zaufania obywateli do prokuratury jako organu niezależnego, działającego wyłącznie na rzecz ochrony praworządności i interesu publicznego, wymaga czasu, konsekwencji i wspólnego wysiłku całego środowiska prokuratorskiego" – czytamy w oświadczeniu.

Sygnatariusz pisma, Dariusz Korneluk wskazał, że zarówno on, jak i pozostali prokuratorzy będą nadal działani na rzecz odpolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Prokurator wyraził również nadzieję, że wkrótce powstaną ramy prawne, które umożliwią rozdzielenie funkcji Ministra Sprawiedliwości od Prokuratora Generalnego.

"Szanując prawo do oceny, a także krytyki decyzji podejmowanych przez prokuratorów, zwracam się, w szczególności do osób i instytucji profesjonalnie zajmujących się stosowaniem prawa, o zachowanie rozwagi przy formułowaniu publicznych opinii. Niedopuszczalne jest personalne atakowanie prokuratora wyłącznie z powodu treści podjętej przez niego decyzji, zwłaszcza w sytuacji, gdy od decyzji procesowych przysługują przewidziane prawem środki odwoławcze, zapewniające ich kontrolę przez niezawisły sąd" – napisano.

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