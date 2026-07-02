Kosiniak-Kamysz wskazał największy problem ukraińskich elit. "Podstawowy warunek"

– Jeśli chodzi o wejście do UE, to Ukraina nie spełnia dzisiaj jednego, najważniejszego, podstawowego warunku – antykorupcyjnego. I to jest, myślę, największa przeszkoda. Rozpoczął się chyba pierwszy rozdział z kilkudziesięciu rozdziałów – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz w PR3.

Polityk podkreślił, że w tym temacie wszystko zależy od działań ukraińskich decydentów. Bez woli zmiany u samych Ukraińców, nie będzie możliwe odblokowanie drogi do UE.

– Jeżeli nie będzie zmiany nastawienia w elitach ukraińskich do tego, żeby autentycznie zacząć walczyć z korupcją, żeby przeciwdziałać korupcji, to nie ma najmniejszej możliwości spełnienia wymagań akcesyjnych do UE i nawet nikt nie będzie musiał tego blokować, bo oni sami siebie dzisiaj blokują przez swoje postępowanie – ocenia wicepremier.

Zełenski zapytany o spór z Polską w kontekście akcesji do UE

Podczas wizyty w Dublinie prezydent Zełenski został zapytany o to, czy Kijów nie obawia się, że konflikt polityczny z Polską o nadanie imienia "bohaterów UPA" specjalnej jednostce wojskowej może przeszkodzić procesowi akcesyjnemu Ukrainy do Unii Europejskiej.

Zełenski odparł, że Polskę i Ukrainę "łączy historia". – Jesteśmy sąsiadami i jak większość krajów w Europie mieliśmy w przeszłości problemy. Ale żyjemy teraz i mamy do czynienia z jednym agresorem – wyraził swoją opinię. – Musimy myśleć o bezpieczeństwie – powiedział prezydent Ukrainy.

– Jeśli są pytania, znajdą się na nie odpowiedzi. Ukraina jest na to gotowa. Jesteśmy silnymi sąsiadami i dobrymi przyjaciółmi – dodał.

W trakcie wystąpienia Zełenski podziękował wszystkim przywódcom państw europejskich za otwarcie pierwszego klastra negocjacyjnego w ramach rozmów akcesyjnych z Ukrainą.

Prezydent Ukrainy pozbawiony Orderu Orła Białego

Przypomnijmy, że 19 czerwca prezydent Karol Nawrocki poinformował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Była to reakcja na jego decyzję o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA" – Ukraińskiej Powstańczej Armii, która mordowała Polaków na Wołyniu w latach 1943-1945.

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