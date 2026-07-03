Polityczne trzęsienie ziemi w Mołdawii. "Nie mogę dalej pełnić tej roli"

Jak poinformował, decyzję podjął po tym, gdy uznał, że nie jest już w stanie wykonywać swojej funkcji "w zgodzie ze swoimi zasadami i przekonaniami".

"Nie mogę kontynuować misji"

Informację przekazał we wpisie opublikowanym w serwisie X. – Dziś kończy się moja kadencja jako premiera. Przyjąłem tę odpowiedzialność z głębokim poczuciem obowiązku i przekonaniem, że mogę pomóc we wprowadzeniu pozytywnych zmian – napisał. W dalszej części oświadczenia Munteanu wyjaśnił bezpośredni powód swojej decyzji. – W chwili, gdy zdałem sobie sprawę, że nie mogę już realizować mojego mandatu zgodnie z moimi zasadami i przekonaniami, zdecydowałem się zrezygnować – przekazał. Nie ujawnił jednak szczegółów swojej decyzji.

Premier podziękował również ministrom i współpracownikom za wspólną pracę. – Chciałbym podziękować wszystkim moim kolegom – ministrom, ich zespołom i wszystkim, którzy pracowali z pełnym profesjonalizmem i w dobrej wierze – napisał. Zapewnił także, że nadal będzie działał na rzecz kraju. – Wierzę, że nasz obowiązek wobec kraju nie jest definiowany przez urząd, jaki sprawujemy, ale przez zaangażowanie, które nadal podtrzymujemy – podkreślił.

Dymisja całego rządu

Zgodnie z konstytucją Mołdawii wraz z odejściem premiera swoje stanowiska tracą również ministrowie. Prezydent Mołdawii Maia Sandu zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu rozpocznie konsultacje z ugrupowaniami parlamentarnymi. Następnie wskaże kandydata na nowego premiera. Wybrany polityk będzie miał 15 dni na utworzenie rządu i uzyskanie wotum zaufania w parlamencie.

Kim jest Alexandru Munteanu?

Alexandru Munteanu objął urząd 1 listopada 2025 roku, zastępując Dorin Recean. Do władzy doszedł po wyborach parlamentarnych, które wygrała proeuropejska Party of Action and Solidarity, związana z prezydent Sandu. Urodzony w 1964 roku Munteanu jest z wykształcenia fizykiem i ekonomistą. Przed wejściem do polityki pracował m.in. w World Bank w Waszyngtonie, a także zarządzał amerykańskimi funduszami inwestycyjnymi działającymi na Ukrainie.

Przed objęciem stanowiska podkreślał, że nie jest związany z żadną partią polityczną i chce pełnić rolę technokraty skupionego na rozwoju gospodarki.

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