"Brawo Polacy". Zajączkowska-Hernik nie kryje zachwytu

Deputowana do PE zwróciła uwagę na tendencję, jaką można zauważyć w ostatnich notowaniach. "Brawo Polacy, zmierzamy we właściwym kierunku!" – podkreśla Zajączkowska-Hernik.

"– Już 54 proc. Polaków źle ocenia rząd Tuska – to czerwona kartka przed przyszłorocznymi wyborami! (Pollster dla Super Expressu)

– Prezydent Karol Nawrocki, po odebraniu orderu Zełenskiemu, notuje najwyższy w historii badań wskaźnik zaufania społecznego (IBRiS dla Onetu)

– Wicemarszałek Krzysztof Bosak notuje drugi najwyższy wskaźnik zaufania społecznego ze wszystkich polityków opozycji (IBRiS dla Onetu)" – czytamy we wpisie.

Ruch Zajączkowskiej-Hernik rośnie w siłę

Europosłanka przypomina również, że już "ponad 4700 osób zgłosiło się do mojego Ruchu Biało-Czerwoni".

"Takiego zainteresowania się nie spodziewałam!" – przyznaje Zajączkowska-Hernik.

"Kochani, jednoczmy się i mobilizujmy, bo widać gołym okiem, że w przyszłym roku będzie ogromna szansa, by odwołać umoczoną w afery bandę Tuska i zrobić dla Polski wiele dobrego! Czas na rewolucję zdrowego rozsądku i zmiany z korzyścią dla zwykłych ludzi a nie zdegenerowanych pseudoelit" – podkreśla deputowana do Parlamentu Europejskiego.

Kolejny sondaż, który może być kłopotem dla Tuska

Na tym nie koniec kiepskich notowań premiera. Jak wynika z kolei z sondażu SW Research, przeprowadzonego na zlecenie Onetu, jedynie co czwarty uczestnik badania uważa, że rząd Donalda Tuska właściwie reaguje na aferę w Szpitalu Południowym.

"Zdecydowanie największy odsetek respondentów — 42,9 proc. uważa, że premier i jego gabinet źle zareagowali na doniesienia dotyczące warszawskiej placówki" – podaje Onet.pl.

Portal podaje, że jedynie co czwarty uczestnik sondażu (25,8 proc.) wyraża odmienne zdanie i ocenia reakcję Donalda Tuska oraz ministrów jego gabinetu jako dobrą. "Co piąty respondent, 20,6 proc. nie ma zdania w tej sprawie a 10,7 proc. badanych poinformowało, że jej nie zna" – czytamy.

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