Zygzaki w Kijowie
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Opinie
  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

Zygzaki w Kijowie

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski Źródło: PAP / Vladyslav Musiienko
NA PIERWSZY OGIEŃ Dlaczego Wołodymyr Zełenski eskaluje konflikt z Polską?

Niektórzy twierdzą, że prezydent Ukrainy nadając jednej z jednostek imię „Bohaterów UPA”, chciał podlizać się tym oddziałom frontowym, które uznały Banderę za patrona walki z Moskwą. Inni twierdzą, że to jest scenariusz niemiecki po to, aby zrobić z Warszawy kozła ofiarnego za to, że Unia nie przyjmie Ukrainy. I wreszcie wersja trzecia, którą słyszę od niektórych moich ukraińskich rozmówców, że Wołodymyr Zełenski po czterech latach prowadzi politykę nieprzewidywalną. Że uwielbia niespodziewane polityczne zygzaki.

Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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