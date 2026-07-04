Jubileusz niepodległości USA. Andrzej Duda zabrał głos

Formalnie 250 lat temu, 4 lipca 1776 roku narodziły się Stany Zjednoczone. Tego dnia trzynaście stanów ogłosiło Deklarację Niepodległości. W tamtej chwili rozpoczęła się historia późniejszego mocarstwa. Autorem dokumentu był Thomas Jefferson, a prócz niego m.in. John Adams i Benjamin Franklin.

Andrzej Duda: Niech Bóg błogosławi Amerykę i naród USA

Dziś, z tej okazji w USA odbywają się szeroko zakrojone uroczystości. Spływają też życzenia i pozdrowienia z innych państw, w tym z Polski. Ciepłe słowa skierował do Amerykanów oraz do Donalda Trumpa prezydent Karol Nawrocki. Głos postanowił zabrać również były prezydent Andrzej Duda.

"W tym historycznym 250. Jubileuszu amerykańskiej niepodległości składam najserdeczniejsze gratulacje Stanom Zjednoczonym i narodowi amerykańskiemu! Nasze narody łączy przyjaźń budowana przez wieki, zakorzeniona w miłości do wolności i demokracji. Niech Bóg przyniesie Ameryce kolejne 250 lat glorious niepodległości, a nam wszystkim Polakom i Amerykanom kolejne 250 lat silnej przyjaźni i partnerstwa polsko-amerykańskiego. Niech Bóg błogosławi Amerykę i naród amerykański! Szczęśliwego Dnia Niepodległości, Ameryko!" – czytamy we wpisie Andrzeja Dudy.

Przemówienie Donalda Trumpa przy Mount Rushmore

W przeddzień Święta Niepodległości prezydent Donald Trump wygłosił przemówienie przy Mount Rushmore. To słynny monumentalny pomnik w Dakocie Południowej, w którym wykuto w granicie 18-metrowe głowy czterech amerykańskich prezydentów: George’a Washingtona, Thomasa Jeffersona, Theodore’a Roosevelta oraz Abrahama Lincolna.

Przedmiotem wystąpienia była przede wszystkim historia, kultura i osiągnięcia USA. W dalszej części poruszony został temat zaplanowanych na jesień wyborów do Kongresu i ostrzeżeniu przed komunizmem. Trump konkludował, że przyszłość narodu zależy od zachowania jego kultury i tożsamości i podkreśleniem, że USA nigdy nie będą krajem komunistycznym. Ideologię komunistyczną wskazał jako największego wroga Stanów Zjednoczonych i wszystkich wolnych ludzi.

Najważniejszym wydarzeniem z okazji Dnia Niepodległości będzie przemówienie Trumpa na National Mall w Waszyngtonie. Następnie odbędzie się ogromny pokaz fajerwerków.

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