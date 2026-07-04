PR kontra księgowość

DEKAMERONKI Słynny już lekarz, koordynator milioner ze Szpitala Południowego, dokonał korekty swoich 33 faktur o łącznej wartości przekraczającej 558 tys. zł.
W ślad za tymi korektami przelał na konto szpitala tę kwotę, jednak szpital zwrócił mu te pieniądze. Tak oto PR spotkał się z księgowością i przegrał.
Po pierwsze, zwrot pieniędzy miał być sposobem na uratowanie resztek wizerunku, i tu już nie tylko lekarza, lecz także całej rządzącej formacji. Poszło w lud, że jak zwrócił, to się przyznał, że wziął z naddatkiem. Po drugie – czemuż to akurat 558 tys. zł, a nie np. 900 tys. zł albo 9,30?
Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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