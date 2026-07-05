Niemcy w kryzysie

A jeszcze trudniej dumnym Niemcem. W ubiegłym tygodniu boleśnie przekonali się o tym fani piłki nożnej, którzy mogli zobaczyć, jak niemiecka drużyna przegrywa pojedynek z Paragwajem. Tym samym już trzeci raz z rzędu Niemcy opuszczają mistrzostwa świata na długo przed finałem.