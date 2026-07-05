Niemcy w kryzysie

GLOBALNE OCHŁODZENIE Coraz trudniej jest być Niemcem.
A jeszcze trudniej dumnym Niemcem. W ubiegłym tygodniu boleśnie przekonali się o tym fani piłki nożnej, którzy mogli zobaczyć, jak niemiecka drużyna przegrywa pojedynek z Paragwajem. Tym samym już trzeci raz z rzędu Niemcy opuszczają mistrzostwa świata na długo przed finałem.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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