Czy Polska jest poważana na Zachodzie? Gorzka opinia badanych

Uczestnikom badania United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zadano pytanie, czy głos państwa polskiego jest dziś poważnie traktowany przy decyzjach Zachodu w sprawie Ukrainy i wojny z Rosją. Okazuje się, że prawie 55 proc. badanych (54,7 proc.) uważa, że nie, przy czym 34,3 proc. wybrało odpowiedź "raczej nie", a 20,4 proc. – "zdecydowanie nie".

Przeciwnego zdania jest 38,6 proc. ankietowanych. Odpowiedź "raczej tak" wskazało 31,4 proc. uczestników sondażu, a "zdecydowanie tak" — 7,2 proc. Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 6,7 proc. respondentów.

Odmienne stanowiska elektoratów

Wyniki badania różnią się od preferencji wyborczych ankietowanych. Elektorat koalicji rządzącej w większym stopniu uważa, że głos Polski jest respektowany na Zachodzie. Odpowiedź taką wskazało 67 proc. osób z tej grupy (51 Porc. wybrało odpowiedź "raczej tak", a 16 proc. – "zdecydowanie tak"). Przeciwnego zdania jest 22 proc., a 11 proc. nie ma w tej sprawie opinii.

Wśród głosujących na opozycję sytuacja wygląda diametralnie inaczej. Tutaj aż 84 proc. badanych uważa, że Polska jest lekceważona przez państwa zachodnie ("raczej nie" 44 proc., a "zdecydowanie nie" – 40 proc.). Tylko 16 proc. osób z tej grupy jest inne zdania.

Wśród osób niegłosujących i niezdecydowanych 52 proc. respondentów uważa, że głos Polski nie jest poważnie traktowany przez Zachód. Przeciwnego zdania jest 36 proc., a 12 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 12–14 czerwca 2026 r., metodą mixed-mode: wywiadów online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo — CAWI/CATI, na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.

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