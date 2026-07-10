Korwin-Mikke: PRL był zły, ale dzisiejszy ustrój też jest zły

Bardzo wiele razy słyszałem, a nawet ostatnio coraz częściej słyszę, bo coraz więcej jest ludzi, którzy w życiu nie żyli w PRL-u. W końcu już prawie 40 lat minęło od czasów PRL-u. Otóż słyszę taką gadaninę, że teraz rzeczywiście są banany, ananasy, samochody i tak dalej, ale jednak w PRL-u każdy mógł wyjechać sobie na wczasy, a dzisiaj nie każdego na to stać.

No to ja mam do Państwa pewną propozycję. Pamiętacie taką piosenkę „Już nie ma dzikich plaż”? Jest taka piosenka, prawda? „Już nie ma dzikich plaż”. A za komuny były dzikie plaże. Za komuny było pełno dzikich plaż. A jeszcze oprócz tego część wybrzeża była zajęta przez wojska sowieckie, a część przez nasze wojska. Co to oznacza? A dzisiaj całe wybrzeże morskie jest zapchane i, gdy są upały, to ciało leży przy ciele. Ruszyć się nie można – taki jest tłok na plaży.