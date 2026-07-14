Trump gotowy poprzeć sankcje przeciwko Rosji opracowane przez Grahama

Zmarły senator od lat pracował nad ustawą o sankcjach wobec Federacji Rosyjskiej. Możliwe, że po jego nagłej śmierci ustawa zostanie uchwalona jeszcze szybciej.

Graham i senator Partii Demokratycznej Richard Blumenthal wcześniej stwierdzili, że administracja Trumpa jest gotowa poprzeć ustawę. Jednak stanowisko samego prezydenta pozostawało niejasne. Trump wcześniej stwierdził, że potrzebna jest większa swoboda w nakładaniu sankcji.

Rozwiązania przedstawione prze Grahama i Blumenthala zakładają nałożenie ogromnych ceł na państwa kupujące od Rosji ropę naftową, uran i gaz ziemny.

Śmierć senatora

Graham zmarł w sobotę (11 lipca) w wieku 71 lat na skutek rozwarstwienia aorty, kilka godzin po powrocie z wizyty na Ukrainie. Był jednym z najaktywniejszych orędowników utrzymania amerykańskiego wsparcia dla Kijowa oraz współautorem projektów sankcji wobec Rosji.



Prezydent USA Donald Trump ujawnił, że rozmawiał z Grahamem telefonicznie zaledwie kilka godzin przed śmiercią. – Był zmęczony podróżą (na Ukrainę – red.), ale czuł się dobrze – powiedział.

Biuro senatora przekazało, że przyczyną śmierci była "krótka i nagła choroba".

McConnell, który w dzieciństwie przeżył polio, zmagał się w ostatnich latach z szeregiem problemów zdrowotnych, w tym z licznymi upadkami. W marcu 2023 r. doznał wstrząsu mózgu i złamania żeber.

Graham zasiadał w Senacie od 2003 r. reprezentując Karolinę Południową. Wcześniej przez osiem lat był członkiem Izby Reprezentantów, niższej izby Kongresu USA.

Wołodymyr Zełenski skomentował tragiczne doniesienia na komunikatorze Telegram. "Jesteśmy głęboko zasmuceni wiadomością o śmierci senatora USA Lindseya Grahama. Lindsey był prawdziwym obrońcą wolności i wartości, które czynią nasz świat bezpieczniejszym. W czasie pełnoskalowej rosyjskiej inwazji dziesięciokrotnie odwiedził Ukrainę i był z naszym narodem wtedy, gdy najbardziej tego potrzebowaliśmy. Pozostawaliśmy w stałym kontakcie, którego będzie mi bardzo brakować. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia spotkaliśmy się dwukrotnie" – napisał.

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