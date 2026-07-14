Polacy za radykalnym zakazem? Oto wyniki sondażu

W piątek 3 lipca Sejm przyjął ustawę, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach oraz szkołach podstawowych. Za uchwaleniem nowelizacji ustawy wraz z poprawkami głosowało 420 posłów, sześciu było przeciw, a czworo wstrzymało się od głosu.

Czy Polacy popierają takie rozwiązanie? Okazuje się, że tak. W badaniu Opinia24 na zlecenie RMF FM 65 proc. badanych popiera wprowadzenie tego zakazu w polskich szkołach. Wśród nich 33 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak”, a 32 proc. "raczej tak”.

Przeciwnego zdania jest 22 proc. respondentów (15 proc. odpowiedziało, że "raczej nie”, a 7 proc. "zdecydowanie nie”). Zdania w tej sprawie nie ma 13 proc. ankietowanych.

Zakaz ma najwięcej zwolenników wśród kobiet, osób powyżej 60. roku życia, osoby z wyższym wykształceniem oraz te, które głosują na Koalicję Obywatelska. Z kolei sprzeciw zgłaszają przede wszystkim młodzi mężczyźni oraz osoby z wykształceniem podstawowym.

Zakaz smartfonów w szkołach

Projekt zakłada zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez uczniów szkół podstawowych podczas pobytu na terenie szkoły, zarówno w czasie lekcji, jak i przerw. Jedną z poprawek wprowadzono również taki zakaz w odniesieniu do przedszkoli.

Od zakazu przewidziane przewidzianych jest kilka wyjątków, przede wszystkim w sytuacji potrzeby korzystania ze smartfona ze względu na przyczynę związaną ze stanem zdrowia (np. monitorowanie stanu zdrowia). Projektodawcy przewidzieli też wyjątek wynikający z potrzeb procesu dydaktycznego – za zgodą nauczyciela, a także jeśli wystąpi taka konieczność z uwagi na potrzeby wynikające z bezpieczeństwa.

Jedna z poprawek zakłada, że jeśli dyrektor odmówi uczniowi korzystania z telefonu lub specjalistycznej aplikacji ze względów zdrowotnych, to musi swoją decyzję uzasadnić pisemnie.

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