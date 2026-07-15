Czarzasty: Wczoraj upadł mit Czarnka

Nie milkną echa wypowiedzi Przemysława Czarnka o wstrzymaniu pomocy dla Ukrainy. Do wypowiedzi posła odniósł się prezes PiS Jarosław Kaczyński. "Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna, realizowana także przez UE na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna. To kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa" – wyjaśnił.

Politycy koalicji rządowej nie przestają krytykować byłego ministra. Do tego grona dołączył w środę marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

– Okazało się, że kandydat na premiera ze strony PiS pan Czarnek musi wszystkie rzeczy, które mówi, konsultować ze swoim szefem, bo jeżeli zapomni tej konsultacji, to dostaje naganę słowną. Nie najlepiej to świadczy o panu Czarnku jako o samodzielnym polityku i samodzielnym, błyskotliwym, twardym kandydacie na premiera. Myślę, że mit Czarnka, samodzielnego, poważnego kandydata na premiera wczoraj upadł ze względu na to, że kryształ wypadł z rąk pana Czarnka, a pan Kaczyński kryształu nie złapał i się w związku z tym rozbił o podłogę – stwierdził lider Nowej Lewicy.

Co powiedział Czarnek?

W poniedziałek na antenie TV Republika Czarnek mówił o zmianie polityki Unii Europejskiej wobec Ukrainy. – Trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich – powiedział polityk PiS. Czarnek przekonywał również, że Polska powinna wykorzystywać swoją pozycję w UE i NATO, aby wywierać presję na Ukrainę m.in. w kwestiach historycznych.



Prezes PiS Jarosław Kaczyński upomniał byłego ministra edukacji narodowej, zamieszczając w sieci wpis.

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