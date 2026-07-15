"Władimirze, czas, żebyś przestał". Trump zdradził kulisy rozmów z Putinem

W wywiadzie dla telewizji Fox News ujawnił, co mówi Władimirowi Putinowi podczas ich rozmów. – Ciągle mu to samo powtarzam. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale mówię: "Władimirze, czas, żebyś przestał. Czas, żeby ta wojna się skończyła" – powiedział Trump.

Na pytanie, czy wojna zakończy się jeszcze podczas jego kadencji, odpowiedział: – Myślę, że tak. Myślałem, że skończy się wcześniej. Myślałem, że to będzie najłatwiejsze, bo dogadywałem się z obydwoma przywódcami. Myślałem, że to będzie dla mnie najłatwiejsze – stwierdził.

"Myślę, że jest gotowy do zawarcia porozumienia"

Prezydent USA przekonywał, że pozostaje w kontakcie z Władimirem Putinem i wierzy, że rosyjski przywódca jest gotowy zakończyć konflikt. – Myślę, że jest gotowy do zawarcia porozumienia. Wkrótce. Do tanga trzeba dwojga. Ale myślę, że jest gotowy do zawarcia umowy – powiedział.

Trump dodał również, że jego zdaniem wojna wygaśnie jeszcze przed końcem kadencji obecnej administracji Białego Domu.

Trump: Wywieramy dużą presję na Putina

Podobne deklaracje Donald Trump składał już wcześniej. Kilka dni temu, podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim na marginesie szczytu NATO mówił, że Stany Zjednoczone wywierają presję na Rosję. – Wywieramy dużą presję na Putina. Nie sądzę, żeby podobało mu się to, co się dzieje. Nie sądzę, żeby był zachwycony tym, co się dzieje. Na Putina wywierana jest duża presja, żeby to zrobił. Wszyscy go do tego namawiają – powiedział.

Według Trumpa stanowisko Moskwy uległo zmianie. – Były pewne warunki. Były trochę inne. Zmieniają się. Prawdopodobnie w niektórych punktach stają się trochę lepsze. Rosja jest w trudniejszej sytuacji. Stało się trudniejsza, niż powinna być – mówił.

Rozmowy pokojowe pozostają bez przełomu

Negocjacje dotyczące zakończenia wojny z udziałem Stanów Zjednoczonych trwają od miesięcy. Pod koniec stycznia specjalny wysłannik USA Steve Witkoff podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos mówił o "znaczących postępach" w rozmowach. Na początku czerwca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował Władimirowi Putinowi bezpośrednie spotkanie. Rosyjski przywódca odpowiedział: "Na razie nie widzę w tym sensu".

Rosja nadal domaga się ustępstw terytorialnych ze strony Ukrainy. Moskwa żąda opuszczenia przez ukraińskie wojska Donbasu, którego większość znajduje się obecnie pod kontrolą sił rosyjskich.

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