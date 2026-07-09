Trump: Putin złagodził warunki zakończenia wojny z Ukrainą

Na pytanie, czy Trump jest gotowy wywrzeć presję na Putina, jeśli ten odmówi zakończenia wojny, szef Białego Domu odpowiedział, że już wywiera presję.

– Wywieramy dużą presję na Putina. Nie sądzę, żeby podobało mu się to, co się dzieje. Nie sądzę, żeby był zachwycony tym, co się dzieje. Na Putina wywierana jest duża presja, żeby to zrobił. Wszyscy go do tego namawiają (...) Były pewne warunki. Były trochę inne. Zmieniają się. Prawdopodobnie w niektórych punktach stają się trochę lepsze, tak jak byście chcieli [wskazuje na Zełenskiego – UNIAN]. Rosja jest w trudniejszej sytuacji. Stało się trudniejsza, niż powinna być – powiedział Trump.

Amerykański prezydent ponownie stwierdził, co w przeszłości czynił już wielokrotnie, że jest przekonany, iż prezydent Rosji dąży do zakończenia konfliktu z Ukrainą. Dodał, że komunikuje się z Zełenskim stosunkowo niewiele, ale relacje są bardzo dobre. Jednocześnie znacznie więcej rozmawia z Putinem.

– Dużo rozmawiam z Putinem i on chce zakończyć wojnę. Wielu ludzi w to nie wierzy – powiedział.

Trump spotkał się z Zełenskim

Prezydent USA Donald Trump i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkali się podczas szczytu NATO w Ankarze.

Podczas konferencji prasowej Donald Trump powtórzył, iż myślał, że wojna na Ukrainie będzie najłatwiejszym konfliktem do zakończenia w czasie jego kadencji, ale Władimir Putin jest – jak to określił – "trudnym człowiekiem".

– On też nie jest najłatwiejszy – dodał prezydent USA, wskazując na Wołodymyra Zełenskiego.

Zdaniem amerykańskiego przywódcy "obie strony chcą zawrzeć porozumienie".

Pochwalił prezydenta Ukrainy, mówiąc, że jest on "bardzo efektywny".

Prezydent Trump stwierdził, że lubi "posługiwać się pewną analogią – brzmi ona prosto, ale jest w niej sporo prawdy: wyobraźmy sobie dwoje dzieci w parku – nie lubią się i zaczynają bić, a czasem trzeba pozwolić im się bić i zobaczyć, że to trudna sytuacja”.

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