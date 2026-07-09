Trump wycofa wojska USA z Europy? Prezydent USA ujawnił warunki

Prezydent USA Donald Trump, w drodze powrotnej ze szczytu NATO w Ankarze, powiedział dziennikarzom, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie wycofania wojsk USA z Europy.

Wycofanie wojsk USA z Europy? Trump zdradził, od czego uzależnia decyzję

– Wiele będzie zależało od Grenlandii i od tego, czy zawrzemy bardzo dobrą umowę w sprawie Grenlandii. Jeśli nie, być może tak zrobię – podkreślił.

Amerykański przywódca dodał, że "wiele zależy też od Iranu", stwierdzając przy tym, że kraje europejskie chcą pomóc USA.

– Jest trochę za późno, ponieważ zasadniczo nie zostało już tak wiele walczenia, ale częściowo decyzja będzie zależeć od Iranu – mówił.

Ocenił przy tym, że kiedy kraje sojusznicze miały szansę i możliwość pomóc, zdecydowały się tego nie robić.

– Ale trochę o tym zapominamy. Teraz chcą pomóc, wszyscy chcą tam pojechać i bardzo chcą pomóc, ale tak naprawdę nie potrzebujemy pomocy. To są drobne rzeczy – dodał.

Prezydent USA podsumował szczyt NATO w Ankarze

Zdaniem Donalda Trumpa sojusznicy z NATO zrobili postępy.

– Poszli na pewne ustępstwa i myślę, że NATO również poczyniło postępy – dodał.

Mówiąc o zakończonym szczycie NATO w Ankarze, stwierdził, że panowała na nim "wielka jedność".

– NATO było naprawdę niesamowite. Było w tym coś bardzo dobrego – dodał.

Deklaracja szczytu NATO

W środę w Ankarze zakończył się szczyt NATO. Przywódcy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego przyjęli deklarację.

W dokumencie stwierdzono, że "Europejscy sojusznicy i Kanada obecnie finansują zdecydowaną większość pomocy bezpieczeństwa dla Ukrainy", podkreślając jednocześnie potrzebę utrzymania dalszego wsparcia.

Ponadto w przyjętej w środę deklaracji ze szczytu NATO w Ankarze, przywódcy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego potwierdzili "niezachwiane zaangażowanie na rzecz zbiorowej obrony zgodnie z art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego". Zadeklarowali przy tym, że europejscy członkowie NATO oraz Kanada przejmą większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo.

W dokumencie znalazł się też zapis o uzgodnionych podczas szczytu nowych zamówieniach obronnych na kwotę ponad 50 mld dolarów, a także zobowiązano się do rozszerzenia zbiorowych zdolności produkcyjnych oraz współpracy z przemysłem w celu przyspieszenia innowacji.

Czytaj też:

Kolejny kraj odmawia wsparcia Ukrainy. "Nie weźmiemy udziału" Czytaj też:

Nawrocki po szczycie NATO: Wyjeżdżamy z mocnym przekonaniem o sile sojuszu