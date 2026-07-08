USA uderzyły na Iran. Komunikat dowództwa

W środę wieczorem (czasu polskiego) Centralne Dowództwo USA poinformowało o rozpoczęciu ataków na Iran. "Na polecenie Naczelnego Dowódcy, siły Centralnego Dowództwa USA rozpoczęły kolejne ataki na Iran, aby jeszcze bardziej osłabić jego zdolność do zagrażania wolności żeglugi w Cieśninie Ormuz. Stany Zjednoczone pociągają Iran do odpowiedzialności za niedawną nieuzasadnioną agresję przeciwko statkom komercyjnym i cywilnym załogom swobodnie poruszającym się po kluczowym międzynarodowym szlaku wodnym" – przekazało amerykańskie wojsko w komunikacie.

Wcześniej irańskie media donosiły o eksplozjach w mieście Bandar-e Abbas, położonym nad cieśniną Ormuz.

USA prowadzą naloty. Iran atakuje statki?

Z wtorku na środę Amerykanie przeprowadzili serię ataków na cele w Iranie. Była to odpowiedź na ataki Iranu na trzy statki handlowe. W odpowiedzi na działania Stanów Zjednoczonych Iran zaatakował bazy USA w Kuwejcie i Bahrajnie. Amerykańskie siły uderzyły w irańskie systemy obrony powietrznej, sieci dowodzenia i kontroli, przybrzeżne stacje radarowe, zdolności w zakresie pocisków przeciwokrętowych, a także w ponad 60 małych łodzi należących do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, znajdujących się w cieśninie i w jej pobliżu. Przekazano, że celem tych działań było "ograniczenie zdolności Iranu do dalszego atakowania międzynarodowego handlu morskiego" prowadzonego przez Ormuz.

Dowództwo Centralne USA twierdzi, że Iran w ostatnim czasie zaatakował trzy statki handlowe przepływające przez cieśninę. Iran nie przyznał się do winy.

Na temat Teheranu wypowiedział się podczas szczytu NATO w Ankarze prezydent Donald Trump. Mówiąc o zawieszeniu broni pomiędzy USA a Iranem oświadczył: "Myślę, że to koniec". – Nie chcę mieć z nimi nic do czynienia. To kłamcy i chorzy ludzie – stwierdził przywódca.

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