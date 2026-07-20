Jednak rozłam w PiS? "Nie jesteśmy w stanie ich powstrzymać"

Władze PiS nakazały w środę działaczom partii wystąpienie ze stowarzyszeń – jak mówił Rafał Bochenek – "prowadzących działalność polityczną", w tym ze stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Sasin podporządkował się decyzji władz Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast Morawiecki stwierdził, że nie zamierza rezygnować ze stowarzyszenia Rozwój Plus, ale jednocześnie nie chce opuszczać PiS.

Do 23 lipca parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości mają czas na złożenie specjalnej deklaracji o braku przynależności do stowarzyszeń. Według ustaleń Polskiej Agencji Prasowej, do piątku zrobiło to ok. 130 osób.

Horała: Rozwój Plus nie rozbija struktur PiS

Do sytuacji odniósł się w poniedziałek na antenie radiowej Trójki poseł PiS i członek stowarzyszenia Rozwój Plus, Marcin Horała. Jak zaznaczył polityk, chce dalej łączyć obie aktywności.

– Wstępowałem do PiS-u 22 lata temu, podpisałem deklarację członkowską, znam statut PiS-u i działalność stowarzyszenia Rozwój Plus w niczym nie stoi w sprzeczności z tym statutem – powiedział parlamentarzysta. – Rozwój Polski nie jest sprzeczny z celami PiS-u, jest celem PiS-u – dodał.

Jak podkreślił Horała, "Rozwój Plus nie rozbija żadnych struktur, nie używa żadnych zasobów partii, nie było żadnego przypadku, żeby, nie wiem, ktokolwiek, nie wiem, chociaż grosz z jakichś np. funduszy partii, nie wiem, przeznaczył na jakieś cele, działania stowarzyszenia".

Stowarzyszenie Morawieckiego zagrożeniem dla finansowania PiS?

Poseł PiS skomentował również argument, że funkcjonowanie stowarzyszenia Rozwój Plus może zagrać finansowaniu partii Jarosława Kaczyńskiego.

– Wtedy, kiedy w sposób skądinąd nielegalny odbierano nam finansowanie, to wówczas już działały różne polityczne stowarzyszenia, do których zaangażowani byli politycy PiS-u. Np. ruch społeczny Tak dla Rozwoju, którego mam zaszczyt być wiceprzewodniczącym, współprzewodniczącym nawet. My też mamy swoją gospodarkę finansową, bardzo skromną, ale, powiedzmy, składki członkowie płacą – zaznaczył Marcin Horała. – I wówczas, kiedy osoby nam nieprzyjazne posunęły się do tego, żeby łamiąc prawo subwencję odebrać, mając ten argument na stole, nawet oni z tego argumentu nie skorzystali, bo byłby on zbyt naciągany, bo jest w sposób oczywisty fałszywy – dodał.

Polityk wyraził nadzieję, że "dojdzie do jakiejś formy porozumienia". Jednocześnie przypomniał, że „poprzednie porozumienie już było i dobrze funkcjonowało”. – I stowarzyszenie funkcjonowało (...) publicznie jeszcze my nic nie zdążyliśmy zrobić, przygotowujemy pierwsze wydarzenie – podkreślił.

– Nie jesteśmy stowarzyszeniem fikcyjnym, my nie powstaliśmy po to, żeby tylko być i może w odpowiednim momencie się rozwiązać, tak jak stowarzyszenia innych kolegów – dodał poseł PiS.

Będą odejścia z PiS? Polityk odpowiedział

Marcin Horała odniósł się do ewentualnego opuszczenia PiS przez 45 działaczy.

– Generalnie nasz punkt widzenia jest taki: my chcemy działać, po pierwsze, na rzecz zmiany tego złego rządu. Po drugie, może po pierwsze nawet, na rzecz odpowiadania na kluczowe wyzwania dla naszej ojczyzny – to jest coś najważniejszego. Na drugim miejscu to wymaga zmiany rządu. Na trzecim miejscu to wymaga rozwoju, zwiększenia poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości – mówił parlamentarzysta.

– Chcielibyśmy bardzo, żeby Prawo i Sprawiedliwość, jego inna część to zaakceptowała, że chcemy tak działać, natomiast jeżeli nie zaakceptuje i uprze się, żeby rozbić partię, to nie jesteśmy w stanie ich powstrzymać – dodał.

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