Sondaż: Jak Polacy oceniają Sikorskiego

Respondenci badania UCE RESEARCH potrzymali pytanie: "Jak ocenia pan/pani Radosława Sikorskiego w roli ministra spraw zagranicznych?". Jak się okazuje, większość badanych ma pozytywne zdanie na temat szefa MSZ. 19,1 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie dobrze, a "raczej dobrze" – 22,5 proc. Razem daje to 41,6 proc. ocen pozytywnych.

Negatywną ocenę dało Sikorskiemu 23 proc. ankietowanych (14,8 proc. "zdecydowanie źle", a 8,2 proc. "raczej źle").

Neutralność wobec ministra spraw zagranicznych zadeklarowało 22,6 proc. badanych.

Zdania w tej sprawie nie ma 12,8 proc. respondentów.

Badanie przeprowadzono w dniach 15-17 lipca 2026 r. metodą CAWI (ankieta internetowa wspomagana komputerowo). Sondaż zrealizowano na ogólnopolskiej próbie 1013 Polaków w wieku 18-80 lat.

Afera w MSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedziało szczegółową kontrolę konkursu "Polonia i Polacy za Granicą 2026". Reakcja resortu jest odpowiedzią na ustalenia Wirtualnej Polski dotyczące konkursu. Jak opisał portal, konkurs został ogłoszony 7 kwietnia. Tego samego dnia Lubelska Liga Gier Miejskich zmieniła nazwę na Stowarzyszenie Polonia Connect, a do statutu dopisano działalność na rzecz Polonii i Polaków za granicą. Po zarejestrowaniu zmian w KRS organizacja złożyła ofertę i otrzymała 1,95 mln zł, czyli blisko 18 proc. z puli wynoszącej 10,9 mln zł.



Według WP regulamin konkursu wymagał od oferentów doświadczenia we współpracy z Polonią i Polakami za granicą, realizacji co najmniej jednego projektu w tym obszarze oraz doświadczenia w organizacji wizyt studyjnych. Portal ustalił jednak, że Polonia Connect wcześniej nie prowadziła takiej działalności. Dziennikarze dotarli także do ministerialnej karty oceny, w której zapisano: "Do tej pory Oferent nie realizował żadnych projektów lub przedsięwzięć na zlecenie MSZ w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za granicą". Mimo to organizacja otrzymała sześć punktów w kategorii oceniającej dotychczasową współpracę.

