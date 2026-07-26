Byd Atto 2 DM-I

To obecnie jeden z najciekawszych kompaktowych chińskich SUV-ów dostępnych na polskim rynku.
Na pierwszy rzut oka wśród setek podobnych modeli wyróżniają go m.in. smukłe reflektory LED oraz nowocześnie zaprojektowana tylna listwa świetlna, którą projektanci poprowadzili przez całą szerokość nadwozia. Litery DM-i świadczą zaś o tym, że auto jest wyposażone w inteligentną technologię hybrydową Plug-In ze specjalnie opracowaną wersją akumulatora Blade Battery, który pozwala wyłącznie na prądzie przejechać do 90 km.
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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