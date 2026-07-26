Byd Atto 2 DM-I

Na pierwszy rzut oka wśród setek podobnych modeli wyróżniają go m.in. smukłe reflektory LED oraz nowocześnie zaprojektowana tylna listwa świetlna, którą projektanci poprowadzili przez całą szerokość nadwozia. Litery DM-i świadczą zaś o tym, że auto jest wyposażone w inteligentną technologię hybrydową Plug-In ze specjalnie opracowaną wersją akumulatora Blade Battery, który pozwala wyłącznie na prądzie przejechać do 90 km.