Reżyser, Maciej Ślesicki – mający na koncie takie przeboje kinowe jak "Tato", czy "Sara" – poprzez jedno ujęcie (!) tworzy kilkuminutowe (sic!) odcinki, dyskontujące elementy mediów społecznościowych. Można je oglądać pojedynczo albo uznać za składowe narracji wieloczęściowej. Zdjęcia powstają przy użyciu rozmaitych modeli kamer oraz nowoczesnych technologii. Dzięki temu łączą się cechy filmu, serialu i obrazów internetowych.