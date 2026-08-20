Sondaż: Kto najlepszym premierem z prawicy? Nie Morawiecki i nie Czarnek

Wyprzedził Sławomira Mentzena i Mateusza Morawieckiego. Najwięcej badanych wskazało jednak odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" oraz "ktoś inny". Sondaż został opublikowany przez Onet 20 sierpnia. Ankietowanym zadano pytanie: "Kto Pana/Pani zdaniem byłby najlepszym premierem w przypadku zmiany władzy w Polsce?".

Bosak przed Mentzenem i Morawieckim

Najwięcej wskazań spośród wymienionych polityków otrzymał Krzysztof Bosak. Jednego z liderów Konfederacji wybrało 11 proc. badanych. Drugie miejsce zajął Sławomir Mentzen z wynikiem 8,5 proc. Tuż za nim znalazł się były premier Mateusz Morawiecki, którego wskazało 8,4 proc. respondentów. Kolejne miejsca zajęli politycy PiS. Na Przemysława Czarnka wskazało 6 proc. badanych, a na prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego 4,2 proc.

Żaden z pięciu wymienionych polityków nie był jednak najczęściej wybieraną odpowiedzią. Największa grupa respondentów, 32,3 proc., zaznaczyła "nie wiem/trudno powiedzieć". Kolejne 29,6 proc. odpowiedziało "ktoś inny".

Wyniki badania przedstawiają się następująco:

„nie wiem/trudno powiedzieć” – 32,3 proc.

„ktoś inny” – 29,6 proc.

Krzysztof Bosak – 11 proc.

Sławomir Mentzen – 8,5 proc.

Mateusz Morawiecki – 8,4 proc.

Przemysław Czarnek – 6 proc.

Jarosław Kaczyński – 4,2 proc.

Łącznie odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" i "ktoś inny" wybrało 61,9 proc. uczestników badania.

Sondaż SW Research dla Onetu przeprowadzono w dniach 18–19 sierpnia 2026 r. metodą CAWI, czyli internetowych wywiadów wspomaganych komputerowo. Badanie objęło 809 dorosłych osób z całej Polski. Zastosowano dobór kwotowy, a próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Kilka dni wcześniej zapytano o następcę Tuska

Kilka dni wcześniej opublikowano wyniki innego badania SW Research, tym razem przeprowadzonego na zlecenie portalu Zero.pl. Respondenci odpowiadali na pytanie: "Kto Twoim zdaniem mógłby w przyszłości zastąpić Donalda Tuska na stanowisku premiera?". W tym sondażu najwięcej wskazań spośród przedstawionych polityków otrzymał Radosław Sikorski – 24,7 proc.

Na drugim miejscu znalazł się wicepremier, minister obrony narodowej i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz z wynikiem 8 proc. Trzecie miejsce zajął były marszałek Sejmu Szymon Hołownia – 6 proc. Na Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką wskazało 4,4 proc. badanych, a na rzecznika rządu Adama Szłapkę 2,9 proc.

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